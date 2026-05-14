荷物が多い日もスマートに移動。機能美を追求した【アウトドアプロダクツ】のボックス型リュックがAmazonで販売中！
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通勤通学のストレスを軽減する収納力。洗練された【アウトドアプロダクツ】のスクエア型リュックがAmazonで販売中！
四角いフォルムが印象的なボックス型リュック。24Lの大容量で、日常使いはもちろん通勤・通学にも最適だ。PCスリーブや多彩なポケットを備え、荷物を整理して持ち運べる。シンプルで性別や年代を問わず使えるデザインが魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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24Lの大容量メインルームを搭載。ノートPCやタブレット、教科書や資料などをまとめて収納できるため、荷物が多い日でも安心だ。
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フロントとトップにジッパーポケットを配置。スマートフォンや鍵など、すぐに取り出したい小物を整理して収納できる便利な設計だ。
両サイドにはメッシュポケットを完備。ペットボトルや折りたたみ傘をすっきりと収納でき、移動中の水分補給もスムーズに行える。
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内部にはパッド入りのPCスリーブを内蔵。ノートPCやタブレット端末を衝撃から守りながら、安全に持ち運ぶことが可能だ。
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