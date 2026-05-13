【ミニストップ】5月12日から「ロコモア」「十六茶」などの飲料無料券もらえる！おためしセール中の商品も要チェック。
ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年5月12日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
新商品が今だけお得に
バラエティ豊かな飲料無料券もらえる
5月12日から18日までの期間で実施している、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンの対象商品は3つあります。
1つめの対象商品は、アサヒ飲料「十六茶」（660ml）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は5月12日から25日まで。
2つめの対象商品は、サントリー「天然水きりっとヨグ 朝摘みレモン&ヨーグルト」（590ml）。
1本購入すると、「ロコモアWATER」「セサミン1000」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、伊藤園「黒豆茶」（650ml）。
1本購入すると、「お〜いお茶」の「緑茶」「濃い茶」（各600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
サントリーと伊藤園の引換期間は、5月19日から6月1日まで。
対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。【「じゃがいもまん（カムジャパン風）」30円引き】
26年5月7日に、韓国で人気の野菜パン「カムジャパン」をモチーフにした「じゃがいもまん（カムジャパン風）」が新たに発売されました。
おためしセールとして、5月14日まで「じゃがいもまん（カムジャパン風）」を本体価格から30円引きで購入できます。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ