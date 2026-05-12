マツキヨココカラ×アサヒグループ食品共同開発、ダイエット＆デイリーケアブランド「SPICA(スピカ)」が誕生！シェイクやサプリなど6商品を紹介
「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、国内では3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗(2025年12月末現在)のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニー。
【写真を見る】タレントの朝日奈央さんと、お笑い芸人のガンバレルーヤさんがゲストとして登壇
同社はアサヒグループ食品との共同開発により、独自素材“酵母細胞壁”に着目した新たなダイエット＆デイリーケアブランド「SPICA(スピカ)」の展開を発表。
2026年5月11日より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)で販売を開始している(自社オンラインストアでは5月9日より先行販売)。
■ダイエット＆デイリーケアブランド「SPICA」を共同展開
これに伴い、4月27日に開催された「SPICA」ローンチ発表会には、マツキヨココカラ＆カンパニー 代表取締役副社⻑・グループ営業企画統括の松本貴志さん、アサヒグループ食品 代表取締役社⻑の川原浩さん、MCCマネジメント 商品統括本部 商品開発部主任・薬剤師の⼝井咲友未さん、アサヒグループ食品 マーケティング本部 マーケティング三部部⻑の岩崎琢也さんが登壇。「SPICA」の開発背景やブランド戦略などが語られた。
「SPICA」は、マツキヨココカラ＆カンパニーにおいて初となる健康食品の独立型プライベートブランドであり、アサヒグループ食品との共同開発により誕生したダイエット＆デイリーケアブランド。マツキヨココカラ＆カンパニーが保有する、1億6000万を超える顧客接点から得られる購買データを基にした消費者ニーズの分析力・マーケティング力とアサヒグループ食品の素材研究・商品開発力を掛け合わせることで、日常に取り入れやすく、使い続けることが容易な商品の開発に成功したという。
口井さんによると、健康と美容を両立した“無理のないダイエット”への関心が高まるなか、「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」といったニーズに応えることがブランドのコンセプトだそうで、食事サポートとして取り入れられるシェイクや、水なしで手軽に摂取できるチュアブルタイプのサプリメント、おやすみ前にもおすすめのサプリメントなど、ライフスタイルに合わせて選べる全6商品をラインナップ。すべての商品に、たんぱく質や食物繊維を豊富に含む素材“酵母細胞壁”を配合することで、内側からのコンディションを整え、腸内環境のケアや体づくりもサポートするという。
各商品の概要は以下の通り。ちなみに今秋には、パスタ剤型の商品追加も予定されている…とのこと。
＜ダイエットサポートシェイク＞
ダイエット中に不足しがちな栄養素を補えるシェイクで、たんぱく質20グラム、食物繊維9000ミリグラム、酵母細胞壁末5000ミリグラム、ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンC、鉄に加え、プラセンタ、乳酸菌などの美容成分も配合。さっと作れてさっと飲める、美容発想で設計したおいしく続けやすい粉末タイプの商品で、2種類が発売。
スピカ 満たされシェイク 香ばしアーモンドラテ
満足感のあるおいしさに仕上げた、香ばしいアーモンドの香りと優しい甘さが広がるアーモンドラテ味。価格：2678円／容量：264グラム(6〜12回分)
スピカ 満たされシェイク 大人の味わいカカオラテ
程よい甘さが楽しめる大人の味わいカカオラテ味。飽きのこないすっきりとした後味で、毎日の習慣に取り入れやすい。価格：2678円／容量：264グラム(6〜12回分)
＜噛んで食べられるサプリ＞
スピカ 食べたいわたしのお守りチュアブル シトラスマンゴー
サラシア由来サラシノール、アフリカマンゴノキエキス末、酵母細胞壁末、有胞子性乳酸菌、プラセンタ乾燥末などを配合。食事を楽しみたい気持ちに寄り添う、噛んで取り入れるチュアブルタイプ。サラシア由来の苦味に加え、さわやかなシトラスの酸味とマンゴーの優しい甘みが広がる、満足感の高いサプリ。価格：2138円／容量：30粒(15回分)
＜サプリメント＞
有胞子性乳酸菌、プラセンタ乾燥末、酵母細胞壁末を共通成分として配合したサプリメント。
スピカ 燃えるわたしのサプリメント ブラックジンジャー
ブラックジンジャー、α-リポ酸、5種のビタミン、コエンザイムQ10を配合。活動時間にもきれいをサポートする美容サプリメント。朝の通勤前や家事の合間など、日常生活の中で手軽に取り入れられるのが魅力。価格：3218円／容量：60粒(30日分)
スピカ 燃えるわたしのサプリメント ヒハツ＆カプサイシン
ヒハツエキス末、カプサイシン、ジンジャーエキス末、ビタミンCを配合。バスタイムやホットヨガにもおすすめのデイリーケアサプリメント。価格：3218円／容量：90粒(30日分)
スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ
L-テアニン、GABA、ヒハツエキス末、ビタミンCを配合。おやすみ前や休息時間にもきれいを忘れない美容サプリメント。効率的にケアしたい方にぴったりの設計。価格：3218円／容量：90粒(30日分)
■朝日奈央＆ガンバレルーヤも「満たされシェイク」に大満足
「SPICA」に関する各種発表に続き、イベントの後半にはタレントの朝日奈央さんと、お笑い芸人のガンバレルーヤ(まひるさん、よしこさん)が登壇したトークセッションも実施。ゲスト陣はいずれも酵母細胞壁をイメージした装いで、順に見ていくと、朝日奈央さんはドット柄のトップスを着用。ガンバレルーヤのおふたりは、酵母細胞壁の形をヘアスタイル＆ドレスで表現したなりきり姿での登場となり、息の合った掛け合いで会場を沸かせた。
またトークの合間には、全員で「スピカ 満たされシェイク」を自作し、試飲するコーナーや、酵母細胞壁にちなんだエピソードを披露しあうエピソード選手権なども行われ、こちらも盛り上がった。
取材・文＝ソムタム田井
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【写真を見る】タレントの朝日奈央さんと、お笑い芸人のガンバレルーヤさんがゲストとして登壇
同社はアサヒグループ食品との共同開発により、独自素材“酵母細胞壁”に着目した新たなダイエット＆デイリーケアブランド「SPICA(スピカ)」の展開を発表。
■ダイエット＆デイリーケアブランド「SPICA」を共同展開
これに伴い、4月27日に開催された「SPICA」ローンチ発表会には、マツキヨココカラ＆カンパニー 代表取締役副社⻑・グループ営業企画統括の松本貴志さん、アサヒグループ食品 代表取締役社⻑の川原浩さん、MCCマネジメント 商品統括本部 商品開発部主任・薬剤師の⼝井咲友未さん、アサヒグループ食品 マーケティング本部 マーケティング三部部⻑の岩崎琢也さんが登壇。「SPICA」の開発背景やブランド戦略などが語られた。
「SPICA」は、マツキヨココカラ＆カンパニーにおいて初となる健康食品の独立型プライベートブランドであり、アサヒグループ食品との共同開発により誕生したダイエット＆デイリーケアブランド。マツキヨココカラ＆カンパニーが保有する、1億6000万を超える顧客接点から得られる購買データを基にした消費者ニーズの分析力・マーケティング力とアサヒグループ食品の素材研究・商品開発力を掛け合わせることで、日常に取り入れやすく、使い続けることが容易な商品の開発に成功したという。
口井さんによると、健康と美容を両立した“無理のないダイエット”への関心が高まるなか、「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」といったニーズに応えることがブランドのコンセプトだそうで、食事サポートとして取り入れられるシェイクや、水なしで手軽に摂取できるチュアブルタイプのサプリメント、おやすみ前にもおすすめのサプリメントなど、ライフスタイルに合わせて選べる全6商品をラインナップ。すべての商品に、たんぱく質や食物繊維を豊富に含む素材“酵母細胞壁”を配合することで、内側からのコンディションを整え、腸内環境のケアや体づくりもサポートするという。
各商品の概要は以下の通り。ちなみに今秋には、パスタ剤型の商品追加も予定されている…とのこと。
＜ダイエットサポートシェイク＞
ダイエット中に不足しがちな栄養素を補えるシェイクで、たんぱく質20グラム、食物繊維9000ミリグラム、酵母細胞壁末5000ミリグラム、ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンC、鉄に加え、プラセンタ、乳酸菌などの美容成分も配合。さっと作れてさっと飲める、美容発想で設計したおいしく続けやすい粉末タイプの商品で、2種類が発売。
スピカ 満たされシェイク 香ばしアーモンドラテ
満足感のあるおいしさに仕上げた、香ばしいアーモンドの香りと優しい甘さが広がるアーモンドラテ味。価格：2678円／容量：264グラム(6〜12回分)
スピカ 満たされシェイク 大人の味わいカカオラテ
程よい甘さが楽しめる大人の味わいカカオラテ味。飽きのこないすっきりとした後味で、毎日の習慣に取り入れやすい。価格：2678円／容量：264グラム(6〜12回分)
＜噛んで食べられるサプリ＞
スピカ 食べたいわたしのお守りチュアブル シトラスマンゴー
サラシア由来サラシノール、アフリカマンゴノキエキス末、酵母細胞壁末、有胞子性乳酸菌、プラセンタ乾燥末などを配合。食事を楽しみたい気持ちに寄り添う、噛んで取り入れるチュアブルタイプ。サラシア由来の苦味に加え、さわやかなシトラスの酸味とマンゴーの優しい甘みが広がる、満足感の高いサプリ。価格：2138円／容量：30粒(15回分)
＜サプリメント＞
有胞子性乳酸菌、プラセンタ乾燥末、酵母細胞壁末を共通成分として配合したサプリメント。
スピカ 燃えるわたしのサプリメント ブラックジンジャー
ブラックジンジャー、α-リポ酸、5種のビタミン、コエンザイムQ10を配合。活動時間にもきれいをサポートする美容サプリメント。朝の通勤前や家事の合間など、日常生活の中で手軽に取り入れられるのが魅力。価格：3218円／容量：60粒(30日分)
スピカ 燃えるわたしのサプリメント ヒハツ＆カプサイシン
ヒハツエキス末、カプサイシン、ジンジャーエキス末、ビタミンCを配合。バスタイムやホットヨガにもおすすめのデイリーケアサプリメント。価格：3218円／容量：90粒(30日分)
スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ
L-テアニン、GABA、ヒハツエキス末、ビタミンCを配合。おやすみ前や休息時間にもきれいを忘れない美容サプリメント。効率的にケアしたい方にぴったりの設計。価格：3218円／容量：90粒(30日分)
■朝日奈央＆ガンバレルーヤも「満たされシェイク」に大満足
「SPICA」に関する各種発表に続き、イベントの後半にはタレントの朝日奈央さんと、お笑い芸人のガンバレルーヤ(まひるさん、よしこさん)が登壇したトークセッションも実施。ゲスト陣はいずれも酵母細胞壁をイメージした装いで、順に見ていくと、朝日奈央さんはドット柄のトップスを着用。ガンバレルーヤのおふたりは、酵母細胞壁の形をヘアスタイル＆ドレスで表現したなりきり姿での登場となり、息の合った掛け合いで会場を沸かせた。
またトークの合間には、全員で「スピカ 満たされシェイク」を自作し、試飲するコーナーや、酵母細胞壁にちなんだエピソードを披露しあうエピソード選手権なども行われ、こちらも盛り上がった。
取材・文＝ソムタム田井
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