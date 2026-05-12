5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が自身のXを更新し、SNSを騒がせていたお笑い芸人・中山功太に対する “いじめ疑惑” について謝罪した。ただ、高橋は子ども向け番組に出演しており、反発が巻き起こっている。

発端となったのは、5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）での中山のエピソードトーク。

「中山さんは『僕の体感で言ったら10年くらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんです』と、テレビで活躍する人気芸人からいじめを受けていたことを明かしたのです。番組で問題の芸人の名前は編集で隠されていましたが、放送後、SNSでその相手が誰なのか予想が過熱し、その一人として高橋さんの名前があがっていました」（スポーツ紙記者）

この騒動を受け、高橋は冒頭のXで《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません》と謝罪。

続けて、《当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした》と、中山に対する言動に配慮を欠く部分があったことを認めた。

後輩芸人への “10年いじめ” 騒動は波紋を呼んでいるが、Xでは

《こんなのが、NHKの子供番組やってて、みいつけたとか言ってたのかよ》

《コッシーのイメージガタ落ち》

《高橋はもうコッシーやめろ》

など、高橋がレギュラー出演する教育番組『みいつけた！』（NHK Eテレ）に反発する声が見受けられる。同番組は4〜6歳児を対象にした教育エンタテインメントで、個性豊かなキャラクターが歌やクイズなどで遊ぶもの。

「高橋さんは番組が始まった2009年から、しゃべったり動いたりできる不思議な椅子の主人公・コッシーの声を担当しています。好奇心旺盛なキャラクターを演じる高橋さんの声は好評でした。

ただ、今回、後輩に対するいじめ疑惑を取りざたされたことで、高橋さんは厳しい批判を集めており、子ども向けの番組に出演し続けることに疑問を抱く人もいるようです」（芸能記者）

高橋はバラエティ番組『ザワつく! 金曜日』（テレビ朝日系）や『嗚呼!! みんなのどうぶつ園』（日本テレビ系）、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）の木曜レギュラーなど、多くのレギュラー番組を抱えている。

「2008年の『アメトーーク！』（テレビ朝日系）で、学生時代にイケてないグループに属していたというエピソードトークで注目を集めた高橋さんは、少々お調子者で世渡り上手なイメージが認知されていました。

今回、高橋さんからのいじめを告白した中山さんも、『視聴者のみなさん、いいイメージを持っていると思います』と、世間から好感を持たれていることを指摘していたのです。

実際、近年の高橋さんはファミリー層や主婦層が視聴するバラエティ番組や情報番組に多数、起用されていました。制作サイドとしても、今回の騒動によるイメージダウンは誤算だったことでしょう」（同前）

人気芸人をめぐる騒動の行方ははたして──。