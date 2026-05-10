トラブルに巻き込まれることは日常茶飯事!? 家族の裏側が見えすぎる介護の現場【著者インタビュー】
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高齢者を身体的、精神的にサポートする介護サービス。自宅に赴く訪問介護では特に、家族との連携が不可欠になってきます。そのため嫌でも見えてしまうのが、利用者の家庭事情。現職ケアマネージャーで、コミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』の著者・ケンさんも、家族間のトラブルに巻き込まれてしまうことがあるそうです。
ケンさんが訪問介護で伺ったのは、80代男性の自宅。レンタルしていた杖を置き忘れて、転倒してしまったそう。しかも忘れた先は、なんと愛人の家。自宅に持ってきてもらうわけにもいかないので、ケンさんが取りに行ってもらえないかと頼まれます。
「愛人の家」の場所を教えてもらい、家を訪れたケンさん。
対応した若い女性が、「おとーさんの杖ある？」と、部屋のなかの家族に声をかけます。
利用者の80代男性の愛人の家で、20代女性が「父」と話す人は…。ケンさんは深く考えることを辞めたのでした…。
過激な書籍タイトルとは裏腹に、介護の日常をフラットな目線で温かく描くケンさん。多くの現場を見てきたベテラン・ケアマネージャーとして、家族トラブルとの向き合い方について話を伺いました。
■トラブルはよくあるが、1人で解決しようとしないことが大切
――「愛人と杖」のエピソードでは、利用者の愛人の家に杖を取りにいくよう頼まれています。このような家庭の裏側に踏み込むような依頼を受けたとき、正直に言ってどのような気持ちになるのでしょうか。
ケンさん： ｢愛人と杖｣は架空の話ですが、元となったエピソードはあります。またこういった家族間のトラブルに巻き込まれることは往々にしてあります。相続や宗教でもめているところに駆り出される場合もあって、毎回「自分は何をやっているのだろう…」と思う気持ちと、「ドラマみたいだな」と少しワクワクしてる気持ちと半々くらいです。
――訪問介護の現場では、家庭の内側に深く踏み込むこともあると思います。そういった際に心がけていることがあれば教えてください。
ケンさん： 専門職はそれぞれ役割と権限がありますので、自分のできる範囲で関わるようにしています。特に金銭関係はもめごとも多く、虐待に通じることも多いです。難しいと感じた場合はケアマネ1人で解決しようとするのではなく、包括（地域包括支援センター）、社協（社会福祉協議会）、市役所、警察、後見人などに相談しながら対応するようにしています。
――もし他に、特に印象的な「利用者（ご家族）からの頼まれごと」のエピソードがあれば教えてください。
ケンさん： （書籍内に）描き下ろしで描いた墓参りのエピソード（※）があります。墓参りにはそれぞれの想いがあって、これは「人助け」として関わりたいという気持ちがあります。自分も高齢になって死が近づいてきたときにどのように感じるのか…とも思います。
※施設入居中の90代女性の「最後の墓参り」を手伝うエピソード
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相続、宗教、金銭関係、虐待…。介護の現場には様々なトラブルがあります。家庭の内側に踏み込めてしまうからこそ、泥沼にならないように、一人で抱え込まないことが大切なんですね。
取材・文＝K.Kunitake