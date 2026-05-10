【3COINSの新作】が可愛いーーーッ！ 足元も春夏にシフト♡「シャレ見えソックス」

日差しが暖かくなり、軽やかな装いにシフトしたい今。服だけでなく足元もシーズンムードを高めるなら、春夏らしい素材のソックスを取り入れてみて。【3COINS（スリーコインズ）】では、いつものコーデにアクセントを添えてくれる新作ソックスが続々と登場中。今回はチュールやシアーなど、大人の甘さを楽しめるアイテムをご紹介します。

チュールで甘さをちょい足し

【3COINS】「チュールレイヤードソックス」\550（税込）

甘くなりがちなチュールのアイテムも、ソックスなら気負いなく取り入れられそう。チュールを重ねたデザインが華やかで、コーデにひとさじの甘さを添えてくれます。あえてクシュッとさせてボリュームを出すと、程よいアクセントに。バレエシューズと合わせてガーリーに仕上げるのも良し、スポーティーなスニーカーでテイストMIXスタイルを楽しむのもおすすめ。

大人の装いに馴染むラメ × シアー

【3COINS】「ラメシアーソックス」\330（税込）

上品に輝くラメ入りのソックスは、カジュアルはもちろんきれいめコーデにもマッチ。ほんのりと素肌が透ける素材で、足元に春夏らしい抜け感を与えてくれます。パンプスと合わせて女性らしい足元を演出したり、サンダルと合わせたりするのもグッド。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。