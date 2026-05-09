元恵比寿マスカッツの希島あいり、表舞台から引退 長年所属の事務所退所で「私に生きる意味を教えてくれました」
元恵比寿マスカッツでタレントの希島あいりが9日、自身のXを更新。長年所属していた事務所を退所し、表舞台から離れることを発表した。
【画像】辛いことあった…表舞台から引退！元恵比寿マスカッツ・希島あいり声明文
Xでは「私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と報告。
続けて「右も左も分からなかった頃から、長い時間をかけて歩んできたこの場所。楽しいこと、幸せなことばかりじゃなく、苦しくて、悔しくて、涙が止まらなかった日や何度も立ち止まりそうになった日もありました」と振り返りながら、「それでもここまで歩いてこられたのは、いつも支えてくれたファンの皆さん、共に走ってくれたスタッフの皆さん、そして沢山の仲間たちがいてくれたからです」と関係者に感謝。
「この世界で、私は本当に沢山のことに挑戦させていただき、夢のような景色を見せてもらい、沢山の愛を知って、沢山の出会いに恵まれました。気づけば、「希島あいり」という存在は、私に生きる意味を教えてくれました」としみじみ。
「弱くて泣いてばかりだった私を、何度も強くしてくれました。誰かに必要としてもらえること、誰かを笑顔にできること、誰かの人生の一部になれること、その全部が、私をここまで生かしてくれました。だからこそ、この決断は簡単なものではありませんでした。でも今は、この機会に一度立ち止まって、私自身のこれからの人生を、ちゃんと考えてみたいと思っています」とつづった。
最後に「これから先、新しい道で、自分が本当にやりたいことを探しながら、また一歩ずつ歩いていきたいです。寂しさがないと言ったら嘘になるけれど、皆さんと過ごした時間は、私の人生の宝物です。出会ってくれて、愛してくれて、歌っている希島あいりも好きでいてくれて、本当にありがとうございました」と伝えた。
希島あいりは、2013年にデビューし、元恵比寿マスカッツのメンバー。歌手やタレント業で活動していた。
【画像】辛いことあった…表舞台から引退！元恵比寿マスカッツ・希島あいり声明文
Xでは「私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と報告。
続けて「右も左も分からなかった頃から、長い時間をかけて歩んできたこの場所。楽しいこと、幸せなことばかりじゃなく、苦しくて、悔しくて、涙が止まらなかった日や何度も立ち止まりそうになった日もありました」と振り返りながら、「それでもここまで歩いてこられたのは、いつも支えてくれたファンの皆さん、共に走ってくれたスタッフの皆さん、そして沢山の仲間たちがいてくれたからです」と関係者に感謝。
「弱くて泣いてばかりだった私を、何度も強くしてくれました。誰かに必要としてもらえること、誰かを笑顔にできること、誰かの人生の一部になれること、その全部が、私をここまで生かしてくれました。だからこそ、この決断は簡単なものではありませんでした。でも今は、この機会に一度立ち止まって、私自身のこれからの人生を、ちゃんと考えてみたいと思っています」とつづった。
最後に「これから先、新しい道で、自分が本当にやりたいことを探しながら、また一歩ずつ歩いていきたいです。寂しさがないと言ったら嘘になるけれど、皆さんと過ごした時間は、私の人生の宝物です。出会ってくれて、愛してくれて、歌っている希島あいりも好きでいてくれて、本当にありがとうございました」と伝えた。
希島あいりは、2013年にデビューし、元恵比寿マスカッツのメンバー。歌手やタレント業で活動していた。