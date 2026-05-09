【彼氏の本音を引き出す方法】“気持ちのすれ違い”を防ぐための3つのポイントって？

「彼氏がなにを考えているのかわからない…」と不安になったことはありませんか？ときに男性は、恋人に対しても本音を隠してしまうことがあります。それが原因で気持ちのすれ違いが生じることも。そんなときは、彼が本音を言わない理由を知り、適切な対応を取ることで、より深い関係を築くことができるかもしれません。今回は「彼氏の本音を引き出す方法」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

彼の話をじっくり聞く時間を作る 彼があなたに本音を言えない理由のひとつに「話をするタイミングがない」「聞いてもらえないかも」と感じていることがあります。 忙しい日常のなかで、2人の会話が減っていたり、彼が自分の気持ちを話しづらい雰囲気になっていませんか？

まずは、彼がリラックスして話せる時間を作ることが大切です。

焦って無理に聞き出そうとせず、彼が自然と話したくなるような雰囲気を作りましょう。

質問の仕方を工夫する 「最近どう？」とざっくり聞いても、本音を話してくれない男性は多いです。 彼が本音を隠している場合、質問の仕方を変えてみるのが効果的。

例えば「仕事、大変そうだけど、なにかあった？」や「最近、なにかモヤモヤすることある？」と具体的な質問をすると、答えやすくなります。

また、「なにか困っていることがあったら力になりたいよ」とやさしく伝えることで、「話しても大丈夫なんだ」と安心し、少しずつ本音を打ち明けてくれるかもしれません。

安心できる関係を築く 男性が本音を隠してしまう最大の理由は、「言っても理解してもらえないかも」と感じていることです。

本音を引き出すためには、まず「安心して話せる関係」を築くことが最優先。

普段から彼の気持ちを尊重し、話を否定せずに聞く姿勢を見せることが重要です。

また、彼がなにか話しづらそうにしているときは、無理に聞き出そうとせず、「いつでも話してくれていいからね」と伝えてあげましょう。

信頼関係が深まることで、彼も自然と本音を打ち明けやすくなるはずです。 いかがでしたか？

今回は、「彼氏の本音を引き出す方法」についてご紹介しました。

彼氏が本音を隠していると感じたときに大切なのは、無理に本音を聞き出そうとするのではなく、彼が「自然と話したくなる環境」を作ること。 焦らず、彼にやさしく寄り添いましょう♡

ライター Ray WEB編集部