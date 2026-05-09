ストロベリーやベリーの魅力がいっぱい♡ザ･リッツ･カールトン大阪のアフターンブッフェ第三弾

ザ･リッツ･カールトン大阪にあるイタリア料理｢スプレンディード｣では、2026年4月28日(火)～ 6月24日(水)までアフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ベリー～ベリーが奏でるアンサンブル～｣が開催中です。2種のフレッシュストロベリーが楽しめるだけでなく、様々な種類のベリーも楽しめます。セイヴォリーでも、ベリーを使ったお料理が登場します。さっそく取材してきましたので紹介します。

ストロベリーブッフェ第三弾

今回紹介するアフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ベリー～ベリーが奏でるアンサンブル～｣は、ストロベリーブッフェの第三弾です。

ストロベリーに加え、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど種類豊富なベリーが楽しめるのもおすすめポイントです。

ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど多彩なベリーを使ったスイーツを紹介します。

(写真左上から時計回り)ココナッツの風味も楽しめる｢ラズベリーとココナッツケーキ｣、ピンクとグリーンの層が美しい｢ピスタチオチェリーケーキ ストロベリークリーム｣、ふわふわな食感を楽しむ｢ストロベリーとラズベリーのミルクチョコパルフェ｣、優しい味わいの｢ハートストロベリーチーズケーキ｣。

ストロベリーみたいでかわいい｢みかんパンナコッタとストロベリーゼリー｣は、爽やかな酸味でさっぱりとした後味です。

(写真左上から時計回り)濃厚なホワイトチョコレートが甘くておいしい｢ホワイトチョコレート“なめらか”とレッドベリー｣、ティーゼリーでさっぱりとした口あたりの｢ブラックベリーティーゼリーとブルーベリー｣、｢キャラメルカスタードとトフィーゼリー｣はほろ苦いキャラメルが味のアクセント、ブルーベリーのモンブランクリームが印象的な｢柚子風味のブルーベリーモンブラン｣。

フランス･ブルターニュ地方の伝統菓子“ファーブルトン”にアレンジを加え旬のアプリコットをプラスした｢アプリコットファーブルトン｣。もっちりとした食感がお気に入りです。

ストロベリーづくしでかわいい｢ストロベリーテクスチャー｣。

｢ラズベリーとストロベリーのベイクウェルタルト｣もホールケーキサイズで豪華です。

また、2種のフレッシュ苺がブッフェスタイルで楽しめます。取材時は、｢さちのか｣と｢ゆめのか｣の2種類でした。品種ごとに異なる甘みの食べ比べをしてみてくださいね。

オリジナルスイーツをディップして楽しむ｢チョコレートファウンテン｣もあります。

ベリーを使ったライブデザート

ライブデザートでは、｢クッキーシュークリーム ベリーソース｣がいただけます。バターをたっぷり使用したしっとりしたシュー生地に、目の前でカスタードクリームをたっぷり絞り入れてくれるので贅沢感があります。

カスタードクリームに、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーが織りなすソースを合わせた甘酸っぱさも味わってくださいね。

タリーズ初のチョコミント登場♡爽快シェイクで夏気分を満喫

ベリーを使用したセイヴォリー

セイヴォリーでは、ベリーをふんだんに使用した全9種のお料理がいただけます。

(写真左上から時計回り)パンにもベリーが使われていてベリーづくしの｢パストラミのベリーブレッドオープンサンド カシスマスタード｣、塩味と甘みの両方が楽しめる｢リコッタチーズとコッパ ブラックベリーコンポート｣、グリーンビーンズやセロリと酸味のあるラズベリーヴィネガードレッシングが相性抜群な｢グリーンビーンズとセロリのサラダ ラズベリーヴィネガードレッシング｣、クランベリーソースが甘酸っぱくておいしい｢黒胡椒風味のローストチキン クランベリーソース｣。

また、｢グリーンピースブルーテ ソテーベーコンとオニオン｣のスープも濃厚でおいしかったです。

(写真左上から時計回り)スイーツの合間のお口直しにぴったりな｢フィジリパスタ カジキマグロとトマトのラグー｣、バジルトマトソースをかけていただく｢赤パプリカのキッシュ｣、シュリンプのプリプリ感がたまらない｢サフランリゾットとシュリンプソテー｣、｢スモークサーモンのケークサレ｣。

ブッフェスタート前には、お写真･動画の撮影時間(14:30～ 14:45が撮影タイム)があります。

お気に入りの写真や動画をインスタグラムのアカウントで、ホテル公式アカウント(@ritzcarlton.osaka)をメンションして、投稿すると｢ザ･リッツ･カールトン大阪 オリジナルジャンボチョコレートチップクッキー｣がいただけるそうです。※詳細は会場でご確認ください。

ぜひ、春のお出掛けに行ってみてくださいね。

アフタヌーンブッフェ｢ストロベリー ベリー～ベリーが奏でるアンサンブル～｣

期間:2026年4月28日(火)～ 6月24日(水)

時間:14:30～17:00(90分制、最終入店15:30)※90分制

価格:平日 大人 7,000 円(税込) 子供 3,500 円(税込)、土日祝 大人 7,500 円(税込) 子供 3,750 円(税込)

※お子様は 6歳～12歳、未就学のお子様は無料です。

取材協力/ザ･リッツ･カールトン大阪