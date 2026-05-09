【略語クイズ】「小並感」はなんの略？ネットスラングにチャレンジ！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「小並感」はなんの略？ 「小並感」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、自虐的な意味を含んだネットスラングです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「小学生並みの感想」を略した言葉でした！ 小並感とは、自分の感想が幼稚だと感じた時などに自虐的に用いられる「小学生並みの感想」の略語のことで、主に掲示板やSNSなどのインターネット界隈で使われます。 例えば難しい議論について「すごいと思いました」とだけコメントした場合、その後に「小並感」とつけ加えることで、「自分の感想は単純ですが…」というニュアンスを伝えることができるそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『仕事と会社と年収の辞典』

ライター Ray WEB編集部