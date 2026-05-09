【略語クイズ】「小並感」はなんの略？ネットスラングにチャレンジ！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「小並感」はなんの略？
「小並感」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、自虐的な意味を含んだネットスラングです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「小学生並みの感想」を略した言葉でした！
小並感とは、自分の感想が幼稚だと感じた時などに自虐的に用いられる「小学生並みの感想」の略語のことで、主に掲示板やSNSなどのインターネット界隈で使われます。
例えば難しい議論について「すごいと思いました」とだけコメントした場合、その後に「小並感」とつけ加えることで、「自分の感想は単純ですが…」というニュアンスを伝えることができるそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『仕事と会社と年収の辞典』
ライター Ray WEB編集部