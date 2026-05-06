今回も大大大豊作ーーーッッ♡【セブン-イレブン】食べ逃したくない「新商品」

【セブン-イレブン】が4月14日に発売した「新商品」の中に、昨年の12月に発売され、SNSで大きな話題を集めたフルーツアイスの最新作が登場。すでにSNSには、最新作を実食した人の声が多数寄せられており、今回も爆発的な人気を呼ぶ予感です。今回は、そんな人気アイスをはじめ、セブンの新商品から要チェック商品をピックアップして紹介します。

最新作では4つの味がアソートに

果物を立体的に再現したビジュアルで話題を集めた「3Dアイス」の最新作「3Dフルーツポップス」。以前はイチゴ・レモン・マンゴー・モモ・ブドウの5つのフレーバーを、それぞれ販売していましたが、今回はレモンを除く4つのフレーバーをアソートにし、一度に楽しめるようになりました。アイスは小さくなっても、立体的な果物の再現性はそのまま。ミニチュアのようなビジュアルがとってもキュートです。

マロンクリーム × クロワッサンの贅沢な組み合わせ

「クロワッサンマロンクリーム」は、クロワッサンの表面にマロンクリームを絞った、スイーツ感高めな菓子パン。クロワッサンの中には、ホイップクリームをサンドしており、モンブランを食べているような味わいが楽しめる予感。栗の香りとホイップの甘さに癒される、贅沢なひとときが過ごせそう。

チョコチップの食感がアクセント

カフェモカをアイスにした「カフェモカアイスバー」。見た目はチョコレートアイスのようですが、@iceke361さんによると「ほろ苦いコーヒーとチョコの甘さが混ざり合う」ような味わいなんだとか。チョコチップの食感がアクセントになっていて、次から次へと口に運びたくなりそう。

食感も楽しめる和洋折衷スイーツ

表面のチョコレートを割りながら味わう「パキっとティラミス」に、新しいフレーバーが登場。今回は、ティラミス × 黒蜜きなこもちという、斬新な組み合わせが特徴です。きな粉をたっぷりかけたきなこチョコの下には、ティラミスムース・おもち・黒蜜ソースが入っており、食感も楽しめそうです。

【セブン-イレブン】の「新商品」は、今回も見逃せないものばかり。なかでも、3Dフルーツポップスは、前作でも話題を集めた注目商品のため、お近くの店舗に立ち寄ったら、ぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@hifumi4様、@iceke361様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる