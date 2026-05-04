「これなら最後まで使える！」カバンの底でゴミになるポケットティッシュを救う意外な方法
▶【写真付きで解説】袋が破れがちなポケットティッシュを使い切る方法とは？
「カバンの中でいつの間にか袋が破れて、ティッシュがボロボロに……」
「カバンの底から、ホコリまみれになった無惨なティッシュを見つけて、結局使わずに捨ててしまった」
そんな経験はありませんか？
薄いビニール製の袋に入ったポケットティッシュに、使いにくさを感じている方も少なくないはず。そこで今回は、SNSで話題のポケットティッシュを最後まで使うためのワザをご紹介します。
ポケットティッシュは袋が破れやすく、中身が飛び出してしまうことも少なくありません。そんなときに大活躍するのが、チャック付きの収納パックです。収納パックがあれば、ポケットティッシュがうまく使いきれない問題も簡単に解決できます。
ポケットティッシュのほかに用意するものは、B8サイズのチャック付き収納パックとハサミのみ。B8サイズの収納パックは、100円ショップなどでも入手できます。
【手順】
1.ティッシュを取り出すための切り込みを入れるために、収納パックの中心にハサミで小さな穴を空けます。
収納パックのチャックを空けて広げながら行うと、誤って裏を切ってしまうことなく1枚分のみに穴を空けられました。
ハサミを使うときは、手を切らないように気をつけてください。
2.穴を空けたところから切り込みを入れます。
3.収納パックにポケットティッシュを入れて完成です。
ミニサイズのポケットティッシュには、B8サイズの収納パックがジャストフィット。
チャックも難なく閉じられます。
切り込みからティッシュを引っ張ると、簡単に取り出せました。
今回は、2cmと4cmの切り込みを入れた収納パックを用意し、それぞれ取り出しやすさを比較。すると、2cmの切り込みはやや取り出しにくく、引っ張るとティッシュが破れやすいと感じました。切り込みが4cm程度あれば、ストレスなくティッシュを使えます。
■残り少ないポケットティッシュの使いにくさも解決
収納パックは、残りが少なくなって使いにくい複数のポケットティッシュをまとめるのにも便利です。中身を出したら、先ほどの収納パックに入れます。
バラバラにならず1つにまとまり、これなら最後の1枚まで使いきれそうですね。
■収納パックでポケットティッシュをうまく使い切ろう！
ポケットティッシュをチャック付き収納パックにまとめる方法を知っていれば、もう使いきれない問題で悩む必要はありません。チャック付き収納パックは、100円ショップでも手に入るので、ぜひ試してみてください。
文＝やんこ
仕事・家事・3児の育児に日々翻弄されているウェブライターです。バタバタな毎日を少しでもラクに、豊かにしてくれるライフハックが大好き！共感性の高いテーマを中心に、「あるある」「役立つ」が見つかる記事を幅広く執筆しています。実体験に基づいて、リアルな視点で情報を発信中。