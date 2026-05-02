頂上決戦を制したのは井上尚弥！ 判定3−0で中谷潤人を撃破 世界戦連勝は“28”に
井上が頂上決戦を制した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
満員の東京ドームに歓声が響いた。
5月2日、ボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が、4団体のベルトを懸けて、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦。ともに32戦無敗という傑物同士の対戦は、判定勝ちで井上に凱歌が上がった。
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序盤は、互いに様子を見て情報を整理。井上のステップインに合わせて中谷が左を合わせる。それでも井上は中谷のパンチを見切りながらボディを攻め、リズムを引き寄せにいった。
手数と素早い出入りでプレッシャーをかける井上に対し、第3ラウンド終盤になると中谷も左のパンチを見せていく。チャンピオンがプレッシャーをかけ、挑戦者が打ち終わりのカウンターを狙う緊迫した展開が続いた。
激しい撃ち合いになったのは、第8ラウンド以降だ。陣営から「行け」と声がかかった中谷が前に出てくると、井上もこれに応戦。お互いに決定打は打てないが、破壊力十分のパンチの応酬に会場が沸いた。
第10ラウンドに偶然のバッティングで中谷の眉間が切れたが、ドクターチェックが入った上で続行。そこからも激しい撃ち合いが続いた。終盤は中谷の積極性が目立ち、一方の井上に動きのキレが鈍ったように見えたが、第11ラウンドは左目をカットした中谷が井上の猛攻を受けて劣勢に。そしてお互いの意地をかけた最終ラウンドは、互いにチャンスをうかがいながら時折笑顔を見せる撃ち合いを演じた。
判定は3−0で井上。これでモンスターの世界戦の連勝は28に伸びた。頂上決戦を制した33歳のモンスターは、まだまだ伝説を作っていく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]