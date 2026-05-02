白のシャツで「なぜかわいい？」 人気スタイリストがよく使う「オシャレが上手くなる」簡単テクニック





役立つ白シャツの選び方・合わせ方



何を選んでどう合わせる？ コーディネートに都合のいい白シャツとその着方のテクニック、そんな白シャツにぴったり似合うボトムを、人気スタイリスト・樋口かほりさんの解説でご紹介。





【スタイリスト・樋口かほりさん】

表紙や特集を担当する人気のGISELeスタイリスト。トレンドに流されないシンプルな服を基調としながら、新しさを感じさせるシルエット選びが得意。大人に適した甘さのさじ加減も絶妙。







「たるみのあるシャツ」が好都合

「ビッグシャツこそ、そのシルエットを活かしてきちんと着ない。素材も、そでや肩が落ちるような、柔らかい素材感がビッグシルエットと好相性。まじめなイメージの白シャツこそ大胆に着くずしを」（樋口さん）







「ボタンをはずして着る」メリット

「デニムを退屈に見せないために。シャツをOUTして着る場合、ボタンをはずしてスリットがわりに見せることで、縦が自然に強調される。ウエストラインまではずすことで動きを出しやすいので、ボトムは「見せてかわいい」ハイウエストのものをとり入れて、スリットを深くするのがオススメです」（樋口さん）







シャツをOUTしてボトムにツヤを

女っぽくしたいとき、単純にシルエットを強調するのはつまらない。異なる素材やストンと落ちるボトムのデザインでも抑揚を。「シャツのすそをOUTすると、よりメンズライクに見えるので、ツヤのある素材でレディな印象をプラス。ボトムは落ち感のある長めの丈を選び、シャツから流れる曲線美を意識」（樋口さん）







「コーディネートが可愛くなる」白シャツの使い方

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