G大阪が新マスコット誕生を発表! ファン・サポーターから名前を募集→名付け親には…
ガンバ大阪は2日、新マスコットが誕生したことを発表した。これに伴い、ファン・サポーターからマスコットの名前を募集。応募受付期間は2日から31日までとなり、名付け親には特別プレゼントを用意しているという。
クラブは新マスコットについて、公式サイトで「モフレムとともにガンバ大阪のマスコット世界観をさらに広げ、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動して参ります。『クラブ』『ファン・サポーター』『ホームタウン』の愛から生まれた存在であり、どんなことにも夢中になる、のめり込むタイプでうっかりした一面も持っています」と紹介している。
続けて「ガンバ大阪とともに歩む“もうひとつの仲間”として、さまざまなシーンで皆さまと喜びや感動を共有していきます」とした。
クラブは新マスコットについて、公式サイトで「モフレムとともにガンバ大阪のマスコット世界観をさらに広げ、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動して参ります。『クラブ』『ファン・サポーター』『ホームタウン』の愛から生まれた存在であり、どんなことにも夢中になる、のめり込むタイプでうっかりした一面も持っています」と紹介している。
続けて「ガンバ大阪とともに歩む“もうひとつの仲間”として、さまざまなシーンで皆さまと喜びや感動を共有していきます」とした。
ガンバ大阪新マスコット誕生並びに名前募集開始のお知らせ #ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA https://t.co/UlEi704vJz— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) May 2, 2026