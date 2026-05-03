【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『つながりを広げていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
新展開を作っていきたいので、様々な所で自分を売り込むでしょう。つながりを増やしていきます。けれど、だいたいの人が本音を見せてはいないと思っておくようにすると良いです。仕事や公の場では周囲のみんなの役に立ちたい気持ちが強くなります。不思議に思われますが、好意は持ってもらえることが多いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の正義に基づいて、決断をしたり真実を受け止めたりしていきます。モテるより、良縁だけを置いておくと良い時で、手放してしまうものもあるでしょう。シングルの方は、他の人より特殊な長所がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりあなたに近づきやすいと感じています。
｜時期｜
5月5日 不安が増える ／ 5月9日 ハラハラする
｜ラッキーアイテム｜
入浴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞