北海道・旭川市の旭山動物園で妻の遺体を燃やしたとして、死体損壊の容疑で職員の容疑者（33）が逮捕された事件。行楽シーズンの人気観光スポットで起きた事件に、SNSでは衝撃が広がっている。

各社報道によると、鈴木容疑者は3月31日頃、30代の妻の遺体を動物園に運び込み、焼却炉で燃やした疑いが持たれている。鈴木容疑者はこれまでの取り調べで「間違いありません」と容疑を認めているほか、妻の殺害をほのめかす供述もしており、警察は殺人の可能性も視野に捜査を進める方針だという。

4月24日に事件の第一報を報じた北海道放送によると、妻の姿を関係者が最後に確認したのは3月30日。7日、異変に気付いた近隣住民が鈴木容疑者に妻の所在を尋ねたところ、鈴木容疑者は「東京に行った」と応じていたという。23日、妻の親族が警察に安否確認の通報を行い、任意の事情聴取が開始。その後、鈴木容疑者の自宅の家宅捜索が行われ、30日に逮捕に至った。

旭山動物園は4月29日から夏期営業を開始する予定だったが、同日と30日を臨時休業し、5月1日に開園。同園といえばアザラシなどの展示が人気で、今回のショッキングな事件の後であっても、開園日には動物たちを目当てに多くの客が訪れている様子。実は鈴木容疑者、かつては“人気者”の飼育を担当していた。

過去に旭川市が発行した広報誌や、園のブログ、季刊誌には鈴木容疑者の名前がたびたび登場。園の「かば館」には珍しいゴキブリなど「ゲテモノ」の展示コーナーがあるが、’17年に発行された旭川市の広報誌で、当時は園内管理担当の肩書きだった鈴木容疑者は、《大きくて目立つ動物だけでなく、ひっそりと生きているような生き物にも目を向けてほしい。野生では、キリンとホロホロチョウなど多様な生き物が共生しており、お互いに大切な存在です。かば館に展示されている『ゲテモノたち』は必見。同じ地球上に生きる命として関心を持ってほしいです》と魅力を伝えていた。

そして、鈴木容疑者は’18年に飼育員としてデビュー。同年の季刊誌の新人紹介欄では、人気者のアザラシを担当していることが紹介され、そのほか、鈴木容疑者のこんな意気込み掲載されていた。

《幼い頃からの夢であった飼育員になれて、とっても幸せです。将来的にはみんなが「アザラシがいる」ではなく「ゴマフアザラシいる！」と言ってもらえるくらいに動物に興味を持ってもらえるように頑張ります！よろしくお願いします》

’23年11月に公開された園のブログの記述によると、当時の鈴木容疑者はレッサーパンダ、マヌルネコの飼育を担当。記事では、目が不自由な来園客から《レッサーパンダってどんな動物なのかしら？》と尋ねられ、生態の説明は難なくできるものの、レッサーパンダが「茶色」であることが伝えられなかったというエピソードを紹介。以下の記述からは、鈴木容疑者の反省の意が見て取れる。

《たとえ目が不自由でも、もっともっとレッサーパンダの生き方や命を感じられるべきです。そこで私の中で沸いてきた言葉が、「五感にブチ込め」です。もし、何か五感に不自由があっても、他のもので補えるような展示物がなければいけないと》

また、妻の遺体を燃やしたとされる3月に鈴木容疑者が執筆したブログでは、キリン、かばの担当であることが確認できる。《鈴木さん（本文章を書いている張本人。毎日50キログラムのハンドグリップを握りながら出勤している）》がちぎろうとしてもビクともしない消防用ホースを、かばが引っ張ってボロボロにしてしまったというエピソードを披露していた。

このように、飼育員デビューの’18年からメジャーな動物を担当してきた鈴木容疑者。それだけでなく、飼育員としてメディアの取材に応じることも多々あったという。

「’18年にTBSが飼育員デビュー当時の鈴木容疑者を密着取材。鈴木容疑者は『ようやく夢がかなって飼育員に移動できた』と喜びを語っていやほか、ウェットスーツを着用して水槽のアザラシと触れあう初々しい姿が公開されていました。そのほか、今回の事件を受けて、NHKも2年前に鈴木容疑者に対して行ったインタビュー映像を公開しています。旭山動物園は道内有数の観光スポット。全国的な注目度は高いですが、鈴木容疑者にはそんな園の“顔”としての一面もあったようです」（WEBメディア記者）

’25年の旭山動物園の入園者数は前年度比約5パーセント減とやや落ち込んだものの、132万7千人と依然として高い人気を誇る。それだけに園内の様子が記憶に残っている人も多いようで、Xでは鈴木容疑者の逮捕を受けて、こんな戦慄の声が上がっている。

《旭山動物園の鈴木達也ってレッサーパンダとか担当してた人じゃない？見たことある気がするんだけど怖すぎる》

《うわぁ、やっぱり鈴木達也って人 #レッサーパンダ 担当してた。間違いない、4年前に #旭山動物園 に行った時にガイド担当してた人だ》

《鈴木達也さんってカバとレッサーパンダのモグモグタイムかガイドやってた人だよね 面白くて好きだったのに残念です》