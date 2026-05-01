明日はどこ行く？大阪のイオンモールで開催されるおすすめGWイベント17選[2026年5月2日〜6日]
長ーいGWもいよいよ明日から後半の連休に突入！今回は2026年5月2日(土)〜6日(振休)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】水辺の生き物と触れ合える移動水族館がやってくる
■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日)
大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」に乗って記念撮影をしたり、恐竜の的を狙ったシューティングゲームや恐竜にちなんだワークショップに挑戦したり、さまざまな体験が楽しめる。屋外赤レンガ広場にはふわふわ遊具の「ビッグダイナソーランド」も登場する。
【SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート、屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年4月25日(土)〜5月6日(振休) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 恐竜チケット1枚150円、3枚セット300円。イオンモールクラブのキッズクラブクーポン利用で恐竜チケット1枚プレゼント(1端末1回限り) / ビッグダイナソーランドは荒天時中止
■pecoスペシャルトークショー(イオンモール堺北花田 / 5月2日)
ファッションモデル、タレント、ブランドプロデューサーとして多方面で活躍するpecoさんをゲストに迎えて、スペシャルトークショーを開催。プライベートでは1児の母親でもあるpecoさんが、自身のキャリアや家族、そして独自の子育て観などについて、等身大の言葉でたっぷりと語ってくれる。
【pecoスペシャルトークショー】イオンモール堺北花田 1Fセンターコート(無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年5月2日(土) / 15:00〜16:00 / 入場無料 / 優先エリア(椅子席)での観覧には整理券が必要。4月24日(金)〜5月2日(土)12:00までに専門店街で購入した税込5000円以上のレシート(合算可)を持参した人に、イベント当日9:30より1F11モール出入口外(Francfranc外)にて各回先着80人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■んぽちゃむ「みんなとあいたいちゃむ」(イオンモールりんくう泉南 / 5月2日)
クリエイター「可哀想に！」が描くヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」と大親友の「きみまろ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポット4カ所を巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。すべてのARポイントを巡った参加者には景品が用意されている。
【んぽちゃむ「みんなとあいたいちゃむ」】 イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年5月2日(土) / 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 入場無料 / 写真撮影会には「イベント参加券」が必要。9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着50組の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。9:00より同列にて先着300人に配布
■超宇宙刑事ギャバン インフィニティ スペシャルショー(イオンモール鶴見緑地 / 5月2日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした特撮シリーズの最新作『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のヒーローショー。ギャバン・インフィニティをはじめ、ギャバン・ブシドーとギャバン・ルミナスも登場して、ステージで大活躍。ショー終了後に、ヒーローたちとのグータッチ会も開催される。
【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ スペシャルショー】 イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年5月2日(土) / (1)10:30〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 1回目観覧のみ9:45〜9:58に立体駐車場5F 32番出入口より3F サンシャインコートへ先行入場。2回目観覧には整理券が必要。9:00より立体駐車場5F 32番出入口付近にて整理券を配布(先着300人、代表者1人につき4枚まで)
■小花のミニタペストリーをつくろう(イオンSENRITO専門館 / 5月2日)
イオンSENRITO専門館にガーデンアドバイザーを講師に迎えて開催される、小花のドライフラワーを使ったミニタペストリー作りのワークショップ。インテリアのアクセントや部屋の模様替えに役立つ、自分だけのオリジナルミニタペストリーを作ることができる。できあがったミニタペストリーは、持ち帰って部屋に飾って楽しむことができる。
【小花のミニタペストリーをつくろう】 イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年5月2日(土) / (1)10:30〜11:00、(2)11:30〜12:00、(3)13:30〜14:00、(4)14:30〜15:00、(5)15:30〜16:00 / 参加費800円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き / 定員先着40人。ディアガーデンのInstagramDM・ディアガーデンの公式LINEアカウントから予約可。空きがある回は当日10:10より会場にて整理券配布
■あそべ〜る水族館(イオンモール大日 / 5月2日〜6日)
移動水族館「あそべ〜る水族館」がイオンモール大日にやってくる。生き物クイズに参加したり、ヒトデやヤドカリなどの磯の生き物に触れたりと、水辺の生き物と触れ合えるアトラクションが充実している。さらに、生き物の世話を体験できる飼育員体験や、クラフト作りが楽しめるワークショップ(有料)も開催。また、イオンモールアプリのキッズクラブ会員証提示で、「ウーパールーパーがもらえるかもしれないコイン落としのコイン」が子どもの人数分もらえる(1家族1回限り)。
【あそべ〜る水族館】 イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年5月2日(土)〜6日(振休)/ 10:00〜16:00(最終入場15:30) 当日の混雑状況により整理券販売による30分入替制、人数制限を設ける場合あり / 入場料3歳以上800円、2歳以下無料 / 未就学児には高校生以上の付き添いが必要(付き添いも入場料が別途必要)
■恐竜アドベンチャー(イオンモール茨木 / 5月2日〜6日)
ティラノサウルスをはじめとする大型恐竜の模型展示など、イオンモール茨木が恐竜のアトラクションで埋め尽くされる5日間。恐竜が潜む館内を巡るクイズラリーや、恐竜から逃げ切るスリルを体験できる「恐竜サバイバル迷路」(5月2日・3日)、本物そっくりの恐竜が1階ジョイプラザを動き回る「恐竜グリーティング」(4日)など、ワクワクするイベントが盛りだくさん。「化石標本展＆化石タッチミュージアム」(5日・6日)では、本物の恐竜化石に触れることができる。
【恐竜アドベンチャー】 イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年5月2日(土)〜6日(振休)/ 10:00〜17:00 最終受付時間：恐竜クイズラリー16:30、恐竜サバイバル迷路16:45、化石標本展＆化石タッチミュージアム16:45 恐竜グリーティング(1)11:00〜、 (2)14:00〜、 (3)16:00〜 / 入場無料 恐竜クイズラリー100円、恐竜サバイバル迷路300円(イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き) / 恐竜クイズラリーは各日先着300人 / 5歳未満は保護者の同伴必須
■ソナーポケット ショッピングモールツアー2026(イオンモール堺北花田 / 5月3日)
3人組音楽ユニット「ソナーポケット」が、2026年7月から始まる全国ツアーに先駆け、イオンモール堺北花田でスペシャル音楽ライブを開催。当日のライブはスマートフォンでの撮影が可能。ハッシュタグ「#ソナポケ」「#ソナポケmeeet」を付けてSNSに投稿し、その画面をステージ正面売り場横のスタッフに提示すると、限定オリジナルステッカーがプレゼントされる。ライブ終了後には、DVD購入者を対象とした特典会に加え、メンバーのmatty隊長本人から直接ツアーチケットを購入できる手売り会も実施される。
【ソナーポケット ショッピングモールツアー2026】イオンモール堺北花田 1Fセンターコート(無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年5月3日(祝) / ライブ(1)13:00〜、(2)15:00〜 SNS投稿ステッカー配布13:30〜 / 入場無料 / 優先エリア(椅子席)での観覧には優先エリア入場券が必要。10:00より1F11モール出入口にて各回先着80人の優先エリア入場券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■手形・足形アートワークショップ(イオンSENRITO専門館 / 5月3日)
台紙に手形や足形をスタンプして、オリジナルのうちわを作るワークショップ。動物や初夏を感じさせるモチーフをはじめ、母の日や父の日をイメージしたデザインも用意されており、世界にひとつだけのうちわを制作できる。完成したうちわは子どもの成長記録として残しておくこともできる。親子や友達同士はもちろん、子どもだけの参加も可能。
【手形・足形アートワークショップ】 イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年5月3日(祝) / 10:00〜16:00 先着順で3組ずつ入替制。台紙がなくなり次第終了 / うちわ1枚(1モチーフ)600円、1モチーフ追加ごとに＋200円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き
■それいけ！アンパンマン ショー(イオンモール大日 / 5月3日)
カレーパンマンがカレーパンを配るため、街へ向かっていました。そこへ、カレーパンをうばおうとやってきたばいきんまんとドキンちゃん。通りかかったニガウリマンと一緒に、無事カレーパンを守ります。カレーパンマンとニガウリマンは協力してカレーパンを運ぶことに。一方、ばいきんまんとドキンちゃんはカレーパンを奪うためにまたまた悪だくみ…。ニガウリマン対ばいきんまんの音楽対決がスタート!?さあ、どっちの歌が勝てるかな？みんな一緒に応援してね!!
【それいけ！アンパンマン ショー】 イオンモール大日 1F サニーコート / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年5月3日(祝) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 観覧無料。イベント実施スペース内での観覧には整理券が必要。9:00よりイオン棟1F 郵便局前入口にて各回先着50組の整理券を配布(1組4人まで)。立ち見は自由に観覧可能
■なつかしあそび広場(イオンモール四條畷 / 5月3日・4日)
イオンモール四條畷に、大人には懐かしく、子どもには新鮮な体験ができる遊び場がが登場。テレビゲーム体験やレトロゲーム筐体(きょうたい)、スマートボール、手打ちパチンコなどのいえ遊びから、こま回しやフラフープ、缶ぽっくり、けんけんぱ、ヨーヨーといった外遊びまで、昭和・平成の懐かしい遊びが大集合。ぶんぶんゴマの工作体験やレトロアイテムの展示もある。
【なつかしあそび広場】 イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年5月3日(祝)・4日(祝) / 10:00〜17:00 / 入場無料
■ふわふわスペースランド(イオンモール日根野 / 5月3日・4日)
スペースシャトルや宇宙基地をイメージしたふわふわ遊具で、飛んで、跳ねて、まるで宇宙の無重力空間にいるような気分を体験できる。遊具の中は宇宙飛行士やアンテナなどの宇宙に関するオブジェがあふれているので、まるで宇宙空間に滞在しているかのような体験を楽しむことができる。子どもたちに人気の大きなスライダーもあり、思いきり遊ぶことができる。
【ふわふわスペースランド】 イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年5月3日(祝)・4日(祝) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 参加費300円 1回12分 / 1歳〜12歳かつ体重45キロ以下(1人で遊べない子どもの入場は不可)
■ちいかわ むちゃフォトパーティ!!(イオンモール鶴見緑地 / 5月5日)
イラストレーターのナガノが描く人気キャラクター、ちいかわがイオンモール鶴見緑地にやってくる。手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。すべてのARポイントを巡った参加者には、景品として「ちいかわシール」がプレゼントされる。
【ちいかわ むちゃフォトパーティ!!】 イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年5月5日(祝) / ちいかわ＆ハチワレ＆ラッコ 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ちいかわ ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 入場無料 / ちいかわ＆ハチワレ＆ラッコ 写真撮影会には「イベント参加券」が必要。9:00より立体駐車場5F 32番出入口付近にて各回先着50組の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。9:00より同列にて先着300人に配布
■よしもとお笑いライブ(鬼越トマホーク、ライムギ)(イオンモール日根野 / 5月5日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「鬼越トマホーク」と若手お笑いコンビ「ライムギ」が劇場を飛び出し、イオンモール日根野でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるじゃんけん大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(鬼越トマホーク、ライムギ)】 イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年5月5日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 / 着座エリアでの観覧には整理券が必要。9:30より1F店内入口1-1(Joshin側)にて各回先着50人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■人間クレーンゲーム(イオンモール四條畷 / 5月5日・6日)
ゲームセンターのクレーンゲームを巨大化した新感覚アトラクション「人間クレーンゲーム」が登場。2人ひと組の挑戦で、1人が操縦者としてクレーンを操作し、もう1人がクレーン役として景品が入ったカプセルを直接つかみ取る。景品にはゲームソフトや菓子の詰め合わせなどが用意されている。
【人間クレーンゲーム】 イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年5月5日(祝)・6日(振休) / 10:00〜17:30(最終受付17:00) 景品がなくなり次第終了 / 入場無料 4月25日(土)〜5月6日(振休)の専門店街税込2500円以上の購入レシート(合算可)の提示が必要。1グループ1回限り / 各日先着250人 / クレーン役は小学生以下かつ体重50キロ未満
■きかんしゃトーマス〜えほん列車〜であそぼう(イオンモールりんくう泉南 / 5月5日・6日)
きかんしゃトーマスの世界を存分に楽しめる子ども向けの参加型イベント。絵本の読み聞かせコーナーや自由に絵本を読めるスペースをはじめ、「きかんしゃトーマス」の絵本客車と一緒に記念撮影ができるフォトスポット、おもちゃで遊べるプレイエリアなど、ワクワクするアトラクションが充実している。トーマスと仲間たちに囲まれて、親子で思い出に残るような楽しいひとときを過ごせる。
【きかんしゃトーマス〜えほん列車〜であそぼう】 イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年5月5日(祝)・6日(振休) / 10:00〜18:00 読み聞かせタイム(1)11:00〜、(2)14:00〜、(3)17:00〜 / 入場無料
■あかちゃんハイハイれぇす(イオンモール日根野 / 5月6日)
の合図とともに、赤ちゃんたちが一生懸命にハイハイしながらゴールを目指す、未歩行の乳幼児を対象としたハイハイレース。その場で座り込んで泣き出したり、応援席のパパやママの方向へ向かったり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、個性豊かな赤ちゃんたちの姿が見られる。ハイハイする時期ならではの貴重な思い出を作る場であり、ほかの赤ちゃんや保護者との交流を楽しむこともできる。
【あかちゃんハイハイれぇす】 イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年5月6日(振休) / (1)11:00〜 (2)13:00〜 / 入場無料 / 予約必須 公式サイトで受付。各回30人(定員になり次第締め切り) / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
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【画像】水辺の生き物と触れ合える移動水族館がやってくる
■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日)
大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」に乗って記念撮影をしたり、恐竜の的を狙ったシューティングゲームや恐竜にちなんだワークショップに挑戦したり、さまざまな体験が楽しめる。屋外赤レンガ広場にはふわふわ遊具の「ビッグダイナソーランド」も登場する。
■pecoスペシャルトークショー(イオンモール堺北花田 / 5月2日)
ファッションモデル、タレント、ブランドプロデューサーとして多方面で活躍するpecoさんをゲストに迎えて、スペシャルトークショーを開催。プライベートでは1児の母親でもあるpecoさんが、自身のキャリアや家族、そして独自の子育て観などについて、等身大の言葉でたっぷりと語ってくれる。
【pecoスペシャルトークショー】イオンモール堺北花田 1Fセンターコート(無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年5月2日(土) / 15:00〜16:00 / 入場無料 / 優先エリア(椅子席)での観覧には整理券が必要。4月24日(金)〜5月2日(土)12:00までに専門店街で購入した税込5000円以上のレシート(合算可)を持参した人に、イベント当日9:30より1F11モール出入口外(Francfranc外)にて各回先着80人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■んぽちゃむ「みんなとあいたいちゃむ」(イオンモールりんくう泉南 / 5月2日)
クリエイター「可哀想に！」が描くヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」と大親友の「きみまろ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポット4カ所を巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。すべてのARポイントを巡った参加者には景品が用意されている。
【んぽちゃむ「みんなとあいたいちゃむ」】 イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年5月2日(土) / 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 入場無料 / 写真撮影会には「イベント参加券」が必要。9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着50組の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。9:00より同列にて先着300人に配布
■超宇宙刑事ギャバン インフィニティ スペシャルショー(イオンモール鶴見緑地 / 5月2日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした特撮シリーズの最新作『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のヒーローショー。ギャバン・インフィニティをはじめ、ギャバン・ブシドーとギャバン・ルミナスも登場して、ステージで大活躍。ショー終了後に、ヒーローたちとのグータッチ会も開催される。
【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ スペシャルショー】 イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年5月2日(土) / (1)10:30〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 1回目観覧のみ9:45〜9:58に立体駐車場5F 32番出入口より3F サンシャインコートへ先行入場。2回目観覧には整理券が必要。9:00より立体駐車場5F 32番出入口付近にて整理券を配布(先着300人、代表者1人につき4枚まで)
■小花のミニタペストリーをつくろう(イオンSENRITO専門館 / 5月2日)
イオンSENRITO専門館にガーデンアドバイザーを講師に迎えて開催される、小花のドライフラワーを使ったミニタペストリー作りのワークショップ。インテリアのアクセントや部屋の模様替えに役立つ、自分だけのオリジナルミニタペストリーを作ることができる。できあがったミニタペストリーは、持ち帰って部屋に飾って楽しむことができる。
【小花のミニタペストリーをつくろう】 イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年5月2日(土) / (1)10:30〜11:00、(2)11:30〜12:00、(3)13:30〜14:00、(4)14:30〜15:00、(5)15:30〜16:00 / 参加費800円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き / 定員先着40人。ディアガーデンのInstagramDM・ディアガーデンの公式LINEアカウントから予約可。空きがある回は当日10:10より会場にて整理券配布
■あそべ〜る水族館(イオンモール大日 / 5月2日〜6日)
移動水族館「あそべ〜る水族館」がイオンモール大日にやってくる。生き物クイズに参加したり、ヒトデやヤドカリなどの磯の生き物に触れたりと、水辺の生き物と触れ合えるアトラクションが充実している。さらに、生き物の世話を体験できる飼育員体験や、クラフト作りが楽しめるワークショップ(有料)も開催。また、イオンモールアプリのキッズクラブ会員証提示で、「ウーパールーパーがもらえるかもしれないコイン落としのコイン」が子どもの人数分もらえる(1家族1回限り)。
【あそべ〜る水族館】 イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年5月2日(土)〜6日(振休)/ 10:00〜16:00(最終入場15:30) 当日の混雑状況により整理券販売による30分入替制、人数制限を設ける場合あり / 入場料3歳以上800円、2歳以下無料 / 未就学児には高校生以上の付き添いが必要(付き添いも入場料が別途必要)
■恐竜アドベンチャー(イオンモール茨木 / 5月2日〜6日)
ティラノサウルスをはじめとする大型恐竜の模型展示など、イオンモール茨木が恐竜のアトラクションで埋め尽くされる5日間。恐竜が潜む館内を巡るクイズラリーや、恐竜から逃げ切るスリルを体験できる「恐竜サバイバル迷路」(5月2日・3日)、本物そっくりの恐竜が1階ジョイプラザを動き回る「恐竜グリーティング」(4日)など、ワクワクするイベントが盛りだくさん。「化石標本展＆化石タッチミュージアム」(5日・6日)では、本物の恐竜化石に触れることができる。
【恐竜アドベンチャー】 イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年5月2日(土)〜6日(振休)/ 10:00〜17:00 最終受付時間：恐竜クイズラリー16:30、恐竜サバイバル迷路16:45、化石標本展＆化石タッチミュージアム16:45 恐竜グリーティング(1)11:00〜、 (2)14:00〜、 (3)16:00〜 / 入場無料 恐竜クイズラリー100円、恐竜サバイバル迷路300円(イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き) / 恐竜クイズラリーは各日先着300人 / 5歳未満は保護者の同伴必須
■ソナーポケット ショッピングモールツアー2026(イオンモール堺北花田 / 5月3日)
3人組音楽ユニット「ソナーポケット」が、2026年7月から始まる全国ツアーに先駆け、イオンモール堺北花田でスペシャル音楽ライブを開催。当日のライブはスマートフォンでの撮影が可能。ハッシュタグ「#ソナポケ」「#ソナポケmeeet」を付けてSNSに投稿し、その画面をステージ正面売り場横のスタッフに提示すると、限定オリジナルステッカーがプレゼントされる。ライブ終了後には、DVD購入者を対象とした特典会に加え、メンバーのmatty隊長本人から直接ツアーチケットを購入できる手売り会も実施される。
【ソナーポケット ショッピングモールツアー2026】イオンモール堺北花田 1Fセンターコート(無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年5月3日(祝) / ライブ(1)13:00〜、(2)15:00〜 SNS投稿ステッカー配布13:30〜 / 入場無料 / 優先エリア(椅子席)での観覧には優先エリア入場券が必要。10:00より1F11モール出入口にて各回先着80人の優先エリア入場券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■手形・足形アートワークショップ(イオンSENRITO専門館 / 5月3日)
台紙に手形や足形をスタンプして、オリジナルのうちわを作るワークショップ。動物や初夏を感じさせるモチーフをはじめ、母の日や父の日をイメージしたデザインも用意されており、世界にひとつだけのうちわを制作できる。完成したうちわは子どもの成長記録として残しておくこともできる。親子や友達同士はもちろん、子どもだけの参加も可能。
【手形・足形アートワークショップ】 イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年5月3日(祝) / 10:00〜16:00 先着順で3組ずつ入替制。台紙がなくなり次第終了 / うちわ1枚(1モチーフ)600円、1モチーフ追加ごとに＋200円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き
■それいけ！アンパンマン ショー(イオンモール大日 / 5月3日)
カレーパンマンがカレーパンを配るため、街へ向かっていました。そこへ、カレーパンをうばおうとやってきたばいきんまんとドキンちゃん。通りかかったニガウリマンと一緒に、無事カレーパンを守ります。カレーパンマンとニガウリマンは協力してカレーパンを運ぶことに。一方、ばいきんまんとドキンちゃんはカレーパンを奪うためにまたまた悪だくみ…。ニガウリマン対ばいきんまんの音楽対決がスタート!?さあ、どっちの歌が勝てるかな？みんな一緒に応援してね!!
【それいけ！アンパンマン ショー】 イオンモール大日 1F サニーコート / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年5月3日(祝) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 観覧無料。イベント実施スペース内での観覧には整理券が必要。9:00よりイオン棟1F 郵便局前入口にて各回先着50組の整理券を配布(1組4人まで)。立ち見は自由に観覧可能
■なつかしあそび広場(イオンモール四條畷 / 5月3日・4日)
イオンモール四條畷に、大人には懐かしく、子どもには新鮮な体験ができる遊び場がが登場。テレビゲーム体験やレトロゲーム筐体(きょうたい)、スマートボール、手打ちパチンコなどのいえ遊びから、こま回しやフラフープ、缶ぽっくり、けんけんぱ、ヨーヨーといった外遊びまで、昭和・平成の懐かしい遊びが大集合。ぶんぶんゴマの工作体験やレトロアイテムの展示もある。
【なつかしあそび広場】 イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年5月3日(祝)・4日(祝) / 10:00〜17:00 / 入場無料
■ふわふわスペースランド(イオンモール日根野 / 5月3日・4日)
スペースシャトルや宇宙基地をイメージしたふわふわ遊具で、飛んで、跳ねて、まるで宇宙の無重力空間にいるような気分を体験できる。遊具の中は宇宙飛行士やアンテナなどの宇宙に関するオブジェがあふれているので、まるで宇宙空間に滞在しているかのような体験を楽しむことができる。子どもたちに人気の大きなスライダーもあり、思いきり遊ぶことができる。
【ふわふわスペースランド】 イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年5月3日(祝)・4日(祝) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 参加費300円 1回12分 / 1歳〜12歳かつ体重45キロ以下(1人で遊べない子どもの入場は不可)
■ちいかわ むちゃフォトパーティ!!(イオンモール鶴見緑地 / 5月5日)
イラストレーターのナガノが描く人気キャラクター、ちいかわがイオンモール鶴見緑地にやってくる。手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。すべてのARポイントを巡った参加者には、景品として「ちいかわシール」がプレゼントされる。
【ちいかわ むちゃフォトパーティ!!】 イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年5月5日(祝) / ちいかわ＆ハチワレ＆ラッコ 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ちいかわ ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 入場無料 / ちいかわ＆ハチワレ＆ラッコ 写真撮影会には「イベント参加券」が必要。9:00より立体駐車場5F 32番出入口付近にて各回先着50組の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。9:00より同列にて先着300人に配布
■よしもとお笑いライブ(鬼越トマホーク、ライムギ)(イオンモール日根野 / 5月5日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「鬼越トマホーク」と若手お笑いコンビ「ライムギ」が劇場を飛び出し、イオンモール日根野でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるじゃんけん大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(鬼越トマホーク、ライムギ)】 イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年5月5日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 / 着座エリアでの観覧には整理券が必要。9:30より1F店内入口1-1(Joshin側)にて各回先着50人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■人間クレーンゲーム(イオンモール四條畷 / 5月5日・6日)
ゲームセンターのクレーンゲームを巨大化した新感覚アトラクション「人間クレーンゲーム」が登場。2人ひと組の挑戦で、1人が操縦者としてクレーンを操作し、もう1人がクレーン役として景品が入ったカプセルを直接つかみ取る。景品にはゲームソフトや菓子の詰め合わせなどが用意されている。
【人間クレーンゲーム】 イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年5月5日(祝)・6日(振休) / 10:00〜17:30(最終受付17:00) 景品がなくなり次第終了 / 入場無料 4月25日(土)〜5月6日(振休)の専門店街税込2500円以上の購入レシート(合算可)の提示が必要。1グループ1回限り / 各日先着250人 / クレーン役は小学生以下かつ体重50キロ未満
■きかんしゃトーマス〜えほん列車〜であそぼう(イオンモールりんくう泉南 / 5月5日・6日)
きかんしゃトーマスの世界を存分に楽しめる子ども向けの参加型イベント。絵本の読み聞かせコーナーや自由に絵本を読めるスペースをはじめ、「きかんしゃトーマス」の絵本客車と一緒に記念撮影ができるフォトスポット、おもちゃで遊べるプレイエリアなど、ワクワクするアトラクションが充実している。トーマスと仲間たちに囲まれて、親子で思い出に残るような楽しいひとときを過ごせる。
【きかんしゃトーマス〜えほん列車〜であそぼう】 イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年5月5日(祝)・6日(振休) / 10:00〜18:00 読み聞かせタイム(1)11:00〜、(2)14:00〜、(3)17:00〜 / 入場無料
■あかちゃんハイハイれぇす(イオンモール日根野 / 5月6日)
の合図とともに、赤ちゃんたちが一生懸命にハイハイしながらゴールを目指す、未歩行の乳幼児を対象としたハイハイレース。その場で座り込んで泣き出したり、応援席のパパやママの方向へ向かったり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、個性豊かな赤ちゃんたちの姿が見られる。ハイハイする時期ならではの貴重な思い出を作る場であり、ほかの赤ちゃんや保護者との交流を楽しむこともできる。
【あかちゃんハイハイれぇす】 イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年5月6日(振休) / (1)11:00〜 (2)13:00〜 / 入場無料 / 予約必須 公式サイトで受付。各回30人(定員になり次第締め切り) / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
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