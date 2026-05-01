MULGA×サンリオコラボ♡遊び心あふれるキャップ全7種登場

鮮やかな色彩とユーモラスなタッチで人気のアーティストMULGAとサンリオが夢のコラボレーション♡愛らしいキャラクターたちがモルガの独特な世界観で描かれ、ファッションアイテムとして新たに誕生しました。遊び心あふれるデザインと細部までこだわったディテールで、日常コーデを楽しく彩るキャップコレクションです。

人気キャラがアートに変身

今回のコレクションは、サンリオの人気キャラクターをモルガのタッチで表現した全7種類のキャップ。すべて税込15,400円で展開されます。

CA4LA HELLO KITTY CAP

価格：15,400円

CA4LA KUROMI CAP



価格：15,400円

CA4LA POMPOMPURIN CAP



価格：15,400円

CA4LA CINNAMOROLL CAP



価格：15,400円

CA4LA POCHACCO CAP



価格：15,400円

CA4LA MY MELODY CAP



価格：15,400円

CA4LA HANGYODON CAP

価格：15,400円

それぞれのキャラクターが、モルガならではのポップで大胆な表現により、これまでにない新鮮な魅力を放ちます。

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ディテールに宿るこだわり

キャップには刺繍やワッペンを使用し、立体的にキャラクターを表現。フェルト下地にプリントを重ねたデザインは、アート作品のような存在感を演出します。

さらに、ワッペン下には手書きのキャラクター名、背面にはモルガのロゴ刺繍を配置。裏地には描き起こしの総柄生地を採用し、見えない部分にも遊び心をプラスしています。

細部まで丁寧に作り込まれたデザインは、カジュアルコーデのアクセントとしてはもちろん、コレクションとしても楽しみたくなる仕上がりです♪

販売情報をチェック

本コレクションは、2026年4月24日（金）より日本国内のCA4LA直営店（アウトレット除く）、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売。

気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

毎日に遊び心をプラス♡

MULGAとサンリオのコラボキャップは、アートとファッションが融合した特別なアイテム。お気に入りのキャラクターを身につけることで、コーデに楽しさと個性をプラスできます。

日常をちょっぴりハッピーにしてくれるこのコレクション、ぜひチェックしてみてください♡