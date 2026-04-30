醤油にわさびを溶くのはマナー違反


【漫画】本編を読む

ウォーカープラスおすすめ漫画。今回は「傘の持ち方」や「箸の持ち方」などを描く、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画を紹介しよう。

■「注意しても直らない」傘の持ち方への不満が続出

傘の持ち方1


傘の持ち方2


傘の持ち方3


梅雨の日のデートで、地下道を歩くことにした2人。男性が先を歩きながら傘を横に持つと、その先端は後ろを歩く女性の方向へ向けられていた。周囲への配慮を欠いたその持ち方に、女性は思わず引いてしまう。

これは漫画家・ゐさんが描く「傘の持ち方」という作品のエピソードだ。この漫画には「危険」「こういう人いる」といったコメントが多く集まっている。なかには「注意しても直らない」という体験談もあり、傘の持ち方に対する不満が多くの人に共通していることがうかがえる。

ゐさんはこうした反響について、「この持ち方をしている人が少なくないのかなと思いました」と語る一方で、「キャラクターが尖っている人はその分目立つので、多くいるように感じてしまいますね」とも話してくれた。

また、「箸の持ち方」という作品では、食事中のマナーをめぐるやり取りが描かれている。男性が「わさびを醤油に溶かすのはマナー違反」と指摘し、「親に教わらなかったの？」と嫌味を口にする。しかし、その男性自身も箸を正しく使えておらず、女性は言葉を失う。

この場面にも多くの反応が寄せられ、「言い方」に注目する声が目立った。マナーを伝えるにしても、相手を不快にさせない伝え方が求められるという意見である。「その食べ方はマナー違反」と一方的に指摘するのではなく、楽しみ方を共有するような言葉選びができたのではないか、という指摘もあった。

日常の何気ない行動や言葉が、相手にどのような印象を与えるのか。本作は、マナーそのものだけでなく、人との関わり方についても問いかける内容となっている。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。

取材協力：ゐ(@irk_hrk)

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