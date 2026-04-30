危ないって！“傘の持ち方”に“わさびの食べ方”…日常のマナーをめぐる漫画に「こういう人いるよね」と共感の声【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ウォーカープラスおすすめ漫画。今回は「傘の持ち方」や「箸の持ち方」などを描く、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画を紹介しよう。
■「注意しても直らない」傘の持ち方への不満が続出
梅雨の日のデートで、地下道を歩くことにした2人。男性が先を歩きながら傘を横に持つと、その先端は後ろを歩く女性の方向へ向けられていた。周囲への配慮を欠いたその持ち方に、女性は思わず引いてしまう。
ゐさんはこうした反響について、「この持ち方をしている人が少なくないのかなと思いました」と語る一方で、「キャラクターが尖っている人はその分目立つので、多くいるように感じてしまいますね」とも話してくれた。
また、「箸の持ち方」という作品では、食事中のマナーをめぐるやり取りが描かれている。男性が「わさびを醤油に溶かすのはマナー違反」と指摘し、「親に教わらなかったの？」と嫌味を口にする。しかし、その男性自身も箸を正しく使えておらず、女性は言葉を失う。
この場面にも多くの反応が寄せられ、「言い方」に注目する声が目立った。マナーを伝えるにしても、相手を不快にさせない伝え方が求められるという意見である。「その食べ方はマナー違反」と一方的に指摘するのではなく、楽しみ方を共有するような言葉選びができたのではないか、という指摘もあった。
日常の何気ない行動や言葉が、相手にどのような印象を与えるのか。本作は、マナーそのものだけでなく、人との関わり方についても問いかける内容となっている。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
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