「そのすれ違い危険かも...」カップルが【別れる前に見られるサイン】3選

付きあいはじめはラブラブでも、時間が経つにつれて「なんだか最近うまくいかない…」と感じる瞬間はありませんか？恋人との関係を長く続けるためには、思いやりや努力が欠かせません。今回は、カップルが別れてしまう主な原因を体験談やインタビューをもとにご紹介します。もしかしたら、あなたにも思い当たることがあるかもしれませんよ！

感謝や愛情表現が減る

付きあいが長くなると、「言わなくてもわかるよね」という気持ちが出てきがち。 でも、実はそれがすれ違いのはじまりとなることが多いです。 どんなに仲がよくても、「ありがとう」や「好き」のひと言がなくなると、相手は寂しさを感じてしまいます。 特に不安になりやすいタイプの人にとっては、「愛されていない」と思わせる原因に。 ちょっとしたことでも、ちゃんと気持ちを伝えることが、関係を続けるうえでとても大切ですよ。

束縛や干渉が増える

「好きだから心配で…」と、つい相手の行動を細かくチェックしていませんか？ 相手への過度な干渉も、別れの原因として多いです。 たとえば、LINEの返信が遅いだけで不機嫌になったり、友だちとの予定に口を出したりするのは、相手にとってプレッシャーになっている可能性が。 最初は「気にかけてくれてるんだな」と思っても、それが毎回続くと息苦しさにつながってしまいます。 恋愛はお互いの信頼関係があってこそ。 干渉しすぎず、お互いに心地よい関係を目指していきましょう。

些細なすれ違いを放置してしまう

お互いに気持ちを隠して過ごすうちに、距離はどんどん広がってしまい、それが別れの原因になることも。 すれ違いが起きても、「まあいいか」と放っておくと、やがて修復が難しくなってしまいます。 本音を伝えるのは勇気がいりますが、小さな違和感でもその都度、話しあうことが大切ですよ。 いかがでしたか？ 今回は、カップルの別れる原因についてご紹介しました。 今の関係を大切にしたいなら、思いやりを持って相手と向きあうことが大切ですよ。 この記事を参考に、誰もが羨むラブラブカップルを目指してくださいね！

ライター Ray WEB編集部