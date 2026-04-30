「そのすれ違い危険かも...」カップルが【別れる前に見られるサイン】3選
付きあいはじめはラブラブでも、時間が経つにつれて「なんだか最近うまくいかない…」と感じる瞬間はありませんか？恋人との関係を長く続けるためには、思いやりや努力が欠かせません。今回は、カップルが別れてしまう主な原因を体験談やインタビューをもとにご紹介します。もしかしたら、あなたにも思い当たることがあるかもしれませんよ！
感謝や愛情表現が減る
付きあいが長くなると、「言わなくてもわかるよね」という気持ちが出てきがち。
でも、実はそれがすれ違いのはじまりとなることが多いです。
どんなに仲がよくても、「ありがとう」や「好き」のひと言がなくなると、相手は寂しさを感じてしまいます。
特に不安になりやすいタイプの人にとっては、「愛されていない」と思わせる原因に。
ちょっとしたことでも、ちゃんと気持ちを伝えることが、関係を続けるうえでとても大切ですよ。
束縛や干渉が増える
「好きだから心配で…」と、つい相手の行動を細かくチェックしていませんか？
相手への過度な干渉も、別れの原因として多いです。
たとえば、LINEの返信が遅いだけで不機嫌になったり、友だちとの予定に口を出したりするのは、相手にとってプレッシャーになっている可能性が。
最初は「気にかけてくれてるんだな」と思っても、それが毎回続くと息苦しさにつながってしまいます。
恋愛はお互いの信頼関係があってこそ。
干渉しすぎず、お互いに心地よい関係を目指していきましょう。
些細なすれ違いを放置してしまう
お互いに気持ちを隠して過ごすうちに、距離はどんどん広がってしまい、それが別れの原因になることも。
すれ違いが起きても、「まあいいか」と放っておくと、やがて修復が難しくなってしまいます。
本音を伝えるのは勇気がいりますが、小さな違和感でもその都度、話しあうことが大切ですよ。
いかがでしたか？
今回は、カップルの別れる原因についてご紹介しました。
今の関係を大切にしたいなら、思いやりを持って相手と向きあうことが大切ですよ。
この記事を参考に、誰もが羨むラブラブカップルを目指してくださいね！
ライター Ray WEB編集部