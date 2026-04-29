工藤静香、豪華な手作り料理が「愛情たっぷり」「素敵すぎる」「尊敬です」
歌手の工藤静香が29日までにInstagramを更新。豪華な手作り料理を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】工藤静香、豪華な手作り料理にネット衝撃「素敵すぎる」「尊敬です」（5枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。そんな彼女が「あれ？ 思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と投稿したのはある日の食卓を記録したオフショット。複数公開されている写真には、豚の炒め物や鶏胸肉とささみのハム、スペアリブ、サラダといった食欲をそそる手作り料理が収められている。
「今日夕食迷っている方！ いかがでしょうか？」と作り方まで披露している投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「素敵すぎる」「尊敬です」などの声が多数集まった。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、豪華な手作り料理にネット衝撃「素敵すぎる」「尊敬です」（5枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。そんな彼女が「あれ？ 思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と投稿したのはある日の食卓を記録したオフショット。複数公開されている写真には、豚の炒め物や鶏胸肉とささみのハム、スペアリブ、サラダといった食欲をそそる手作り料理が収められている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）