夏の“隠れ乾燥ダメージ”に！ オールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」数量限定で発売
プレミアアンチエイジングは4月21日、高機能エイジングケア※3ブランド「CANADEL（カナデル）」より、数量限定※1のオールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」を発売しました。
■販売の背景
同社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ」というスローガンのもと、誰もが実年齢にとらわれず、自分の時間を生きて輝くことをアンチエイジングと考えています。
また、創業以来ダイレクトにユーザーとつながり、日々寄せられる商品やサービスに対する意見や疑問などの声から、ユーザーのニーズを素早く形にしていくUniqueな商品開発にこだわってきました。
「CANADEL（カナデル）」は、2019年4月のブランド誕生以来、忙しい現代女性の時短ニーズに着目し、オールインワン美容液を中心にブランド展開してきました。厳選した成分を凝縮し、エイジングケア※3を1ステップで叶えるオールインワンシリーズは多くのユーザーより支持されています。
夏の肌は、猛暑、紫外線やエアコンによる乾燥が進む一方、汗や皮脂の分泌が増加するなど、過酷な環境にさらされています。
こういった環境による肌課題の変化にスキンケアで対応するべく、またプレミアアンチエイジング公式通販を利用しているユーザーの声に応え、昨年大好評で完売※2した、夏の肌悩みに特化した「カナデル プレミアモイストクール」を数量限定※1で発売します。
※1 なくなり次第終了
※2 公式通販にて早期購入受付終了
※3 年齢に応じたお手入れのこと
■商品特徴
夏の暑さと隠れダメージ※1“砂漠肌”をひんやりクールにリフレッシュ
ひんやり感続くシャーベットジェルが、夏のダメージ※1肌をしっかりケア
隠れ乾燥・夏のくすみ※1肌を防ぎ、紫外線による乾燥ダメージに負けないうるおい肌へ
1. ひんやり続く2段階クール処方
冷たさを感じるスピードが異なる2種の清涼成分※2がひんやり冷感ケア※3
べたつく肌に潤い続く、快適肌環境へ
2. モイストブライト機能
3つの美容成分により、紫外線による乾燥ダメージに負けない徹底ケアで角質層からうるおして透明感のある肌へ
・ネバネバ成分※4
・発酵アロエベラ※5
・マンダリンオレンジ※6
3. 5種類のヒト型セラミド配合※7で徹底保湿
4. 浸透※8力にこだわった「ビタミンオイルカプセル※9」で肌のキメを整える。
3種のビタミンA・B・E※10をビタミンC※11で包んだカプセルが浸透。角質層から透明感※12ある肌へ
5. フレッシュシトラスの香り
※1 乾燥による
※2 メントール、メントキシプロバンジオール（清涼成分）
※3 清涼感のあるお手入れのこと
※4 フォリオタミクロスポラ多糖体（整肌成分）
※5 乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（整肌成分）
※6 マンダリンオレンジ果皮エキス（整肌成分）
※7 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（保湿成分）
※8 角質層まで
※9
・内包の3種のビタミン：リノール酸レチノール、2，4−ジカルボエトキシパントテン酸エチル、トコフェロール（エモリエント成分）
・ビタミンC：イソステアリルアスコルビルリン酸2Na（整肌成分）
※10 リノール酸レチノール、2，4−ジカルボエトキシパントテン酸エチル、トコフェロール（エモリエント成分）
※11 イソステアリルアスコルビルリン酸2Na（整肌成分）
※12 うるおいによる
■商品概要
商品名：カナデル プレミアモイストクール
販売名：Pモイストジェル クールb
内容量：58g
価格：4,180円
発売日：2026年4月21日
販売先：プレミアアンチエイジング公式通販（ https://www.p-antiaging.com/canadel/ ）限定発売
（エボル）