夏の“隠れ乾燥ダメージ”に！　オールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」数量限定で発売

プレミアアンチエイジングは4月21日、高機能エイジングケア※3ブランド「CANADEL（カナデル）」より、数量限定※1のオールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」を発売しました。

■販売の背景

同社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ」というスローガンのもと、誰もが実年齢にとらわれず、自分の時間を生きて輝くことをアンチエイジングと考えています。

また、創業以来ダイレクトにユーザーとつながり、日々寄せられる商品やサービスに対する意見や疑問などの声から、ユーザーのニーズを素早く形にしていくUniqueな商品開発にこだわってきました。

「CANADEL（カナデル）」は、2019年4月のブランド誕生以来、忙しい現代女性の時短ニーズに着目し、オールインワン美容液を中心にブランド展開してきました。厳選した成分を凝縮し、エイジングケア※3を1ステップで叶えるオールインワンシリーズは多くのユーザーより支持されています。

夏の肌は、猛暑、紫外線やエアコンによる乾燥が進む一方、汗や皮脂の分泌が増加するなど、過酷な環境にさらされています。

こういった環境による肌課題の変化にスキンケアで対応するべく、またプレミアアンチエイジング公式通販を利用しているユーザーの声に応え、昨年大好評で完売※2した、夏の肌悩みに特化した「カナデル プレミアモイストクール」を数量限定※1で発売します。

※1 なくなり次第終了

※2 公式通販にて早期購入受付終了

※3 年齢に応じたお手入れのこと

■商品特徴

夏の暑さと隠れダメージ※1“砂漠肌”をひんやりクールにリフレッシュ

ひんやり感続くシャーベットジェルが、夏のダメージ※1肌をしっかりケア

隠れ乾燥・夏のくすみ※1肌を防ぎ、紫外線による乾燥ダメージに負けないうるおい肌へ

1. ひんやり続く2段階クール処方

冷たさを感じるスピードが異なる2種の清涼成分※2がひんやり冷感ケア※3

べたつく肌に潤い続く、快適肌環境へ

2. モイストブライト機能

3つの美容成分により、紫外線による乾燥ダメージに負けない徹底ケアで角質層からうるおして透明感のある肌へ

・ネバネバ成分※4

・発酵アロエベラ※5

・マンダリンオレンジ※6

3. 5種類のヒト型セラミド配合※7で徹底保湿

4. 浸透※8力にこだわった「ビタミンオイルカプセル※9」で肌のキメを整える。

3種のビタミンA・B・E※10をビタミンC※11で包んだカプセルが浸透。角質層から透明感※12ある肌へ

5. フレッシュシトラスの香り

※1 乾燥による

※2 メントール、メントキシプロバンジオール（清涼成分）

※3 清涼感のあるお手入れのこと

※4 フォリオタミクロスポラ多糖体（整肌成分）

※5 乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（整肌成分）

※6 マンダリンオレンジ果皮エキス（整肌成分）

※7 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（保湿成分）

※8 角質層まで

※9

・内包の3種のビタミン：リノール酸レチノール、2，4−ジカルボエトキシパントテン酸エチル、トコフェロール（エモリエント成分）

・ビタミンC：イソステアリルアスコルビルリン酸2Na（整肌成分）

※10 リノール酸レチノール、2，4−ジカルボエトキシパントテン酸エチル、トコフェロール（エモリエント成分）

※11 イソステアリルアスコルビルリン酸2Na（整肌成分）

※12 うるおいによる

■商品概要

商品名：カナデル プレミアモイストクール

販売名：Pモイストジェル クールb

内容量：58g

価格：4,180円

発売日：2026年4月21日

販売先：プレミアアンチエイジング公式通販（ https://www.p-antiaging.com/canadel/ ）限定発売

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