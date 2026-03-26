【完売の予感】コメダ珈琲店×森永が夢のコラボ！シロノワールや店舗にない“幻の味”がお菓子になって登場
家事や育児、仕事に追われていると、ゆっくりカフェに行く時間を作るのも一苦労ですよね。本当はカフェで甘いものを食べて一息つきたいけれど、現実はなかなか難しい…なんていう日も多いのではないでしょうか。
【画像を見る】ふわもちエンゼルパイでもクロネージュ
そんな忙しい皆さんに、嬉しいニュースが届きました！
森永製菓から、コメダ珈琲店の人気メニューを再現したお菓子が期間限定で登場します 。
スーパーやコンビニで手軽に買えるので、おうちのティータイムが瞬時に「コメダ」に早変わり。頑張っている自分へ、賢くご褒美をあげちゃいましょう。
■あの人気スイーツがお菓子で
まず注目したいのが、ココアバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」を再現した「小枝＜クロネージュ＞」です 。
ココアビスケットクランチのサクサク感と、ソフトクリームをイメージしたホワイトチョコが合わさって、あの贅沢なひとときを思い出させてくれます 。
軽やかな食感ながら、ココアのほろ苦さがほんのり効いているため後味はすっきり。
これは買い溜め決定。自分へのご褒美リストに即追加です！
さらに、ふわもち食感のマシュマロが特長の「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」も登場。
ココア味のビスケットでバウムクーヘンを、マシュマロでソフトクリームの味わいを表現しているそうで、手軽に食べれるのにご褒美感があって満足！
看板メニューの「シロノワール」も、サンドクッキーになってお目見えします 。デニッシュをイメージしたメープル香るクッキーで、まろやかなアイス風のクリームをサンド 。これなら、お皿を用意しなくても片手でパクっと「シロノワール」気分が味わえますね。
お店に行かずともシロノワールが味わえるこの贅沢さ！ついついもう一つと手が伸びてしまう美味しさです！
■店舗では味わえない「幻の味」のチョコボールも！？
今回のラインアップの中で、特に目を引いたのが「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」です 。
実はこれ、コメダ珈琲店の店舗メニューにはない、今回のコラボ限定のオリジナルフレーバーなんです！
コメダ珈琲店で人気のアイスオーレと、森永の定番チョコボール（キャラメル）を組み合わせた「幻の味」なのだとか 。
パッケージには、コメダの店員さん風の衣装を着たキョロちゃんが描かれていて、思わず手に取りたくなる可愛さです 。
キャラメルをアイスオーレ味のチョコでコーティングしているので、家事や仕事の合間の気分転換にもぴったりですよ。
「幻の味」に惹かれて食べてみたら、コーヒーの風味とキャラメルが口の中で溶け合い、まさに至福のひととき！個包装なのも嬉しいポイントです。
■頑張る自分への「賢い手抜き」ご褒美に
今回ご紹介したコラボ商品は、2026年3月17日（火）から全国で発売されています。（すべてオープン価格）
期間限定、なくなり次第終了とのことなので、お買い物ついでにぜひチェックしてみてくださいね 。
たまには肩の力を抜いて、甘いお菓子と一緒に「心のくつろぎ時間」を過ごしてみませんか？
文＝YUKIKO
【画像を見る】ふわもちエンゼルパイでもクロネージュ
そんな忙しい皆さんに、嬉しいニュースが届きました！
森永製菓から、コメダ珈琲店の人気メニューを再現したお菓子が期間限定で登場します 。
スーパーやコンビニで手軽に買えるので、おうちのティータイムが瞬時に「コメダ」に早変わり。頑張っている自分へ、賢くご褒美をあげちゃいましょう。
まず注目したいのが、ココアバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」を再現した「小枝＜クロネージュ＞」です 。
ココアビスケットクランチのサクサク感と、ソフトクリームをイメージしたホワイトチョコが合わさって、あの贅沢なひとときを思い出させてくれます 。
軽やかな食感ながら、ココアのほろ苦さがほんのり効いているため後味はすっきり。
これは買い溜め決定。自分へのご褒美リストに即追加です！
さらに、ふわもち食感のマシュマロが特長の「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」も登場。
ココア味のビスケットでバウムクーヘンを、マシュマロでソフトクリームの味わいを表現しているそうで、手軽に食べれるのにご褒美感があって満足！
看板メニューの「シロノワール」も、サンドクッキーになってお目見えします 。デニッシュをイメージしたメープル香るクッキーで、まろやかなアイス風のクリームをサンド 。これなら、お皿を用意しなくても片手でパクっと「シロノワール」気分が味わえますね。
お店に行かずともシロノワールが味わえるこの贅沢さ！ついついもう一つと手が伸びてしまう美味しさです！
■店舗では味わえない「幻の味」のチョコボールも！？
今回のラインアップの中で、特に目を引いたのが「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」です 。
実はこれ、コメダ珈琲店の店舗メニューにはない、今回のコラボ限定のオリジナルフレーバーなんです！
コメダ珈琲店で人気のアイスオーレと、森永の定番チョコボール（キャラメル）を組み合わせた「幻の味」なのだとか 。
パッケージには、コメダの店員さん風の衣装を着たキョロちゃんが描かれていて、思わず手に取りたくなる可愛さです 。
キャラメルをアイスオーレ味のチョコでコーティングしているので、家事や仕事の合間の気分転換にもぴったりですよ。
「幻の味」に惹かれて食べてみたら、コーヒーの風味とキャラメルが口の中で溶け合い、まさに至福のひととき！個包装なのも嬉しいポイントです。
■頑張る自分への「賢い手抜き」ご褒美に
今回ご紹介したコラボ商品は、2026年3月17日（火）から全国で発売されています。（すべてオープン価格）
期間限定、なくなり次第終了とのことなので、お買い物ついでにぜひチェックしてみてくださいね 。
たまには肩の力を抜いて、甘いお菓子と一緒に「心のくつろぎ時間」を過ごしてみませんか？
文＝YUKIKO