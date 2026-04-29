トイレ掃除の際にやってはいけない行為や正しい掃除の仕方について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…便器が壊れる！？」 これがトイレ掃除のNG行為です！

公式アカウントは「いつでも清潔にしておきたいトイレ…「やってはいけないこと」と「正しい方法」を徹底解説」と投稿。

その上で「洗剤の種類次第ではトイレを傷つけてしまうことも…？便座やふたなど、部位ごとのお掃除方法も解説！」とコメントし、トイレ掃除の際にやってはいけない行為について次のように紹介しています。

【トイレ掃除のときにやってはいけないこと】

・研磨剤入り洗剤や業務用強酸性、強アルカリ性洗剤には陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがあるため、使用しないこと。

【トイレ掃除の正しい方法】

・便器の内側

陶器の内側をトイレ用ブラシでこする。フチ裏も忘れずにこする。

・便座

十分に絞った柔らかい布（またはウエットぞうきん）で便座を拭く。肌に触れる部分から拭くのがポイント。

・タンクや便ふた

汚れの比較的浅い部分を拭く。

・便器の外側、便座の裏

小水が飛び散りやすい便器の外側や便座の裏を拭く。

「正しいお掃除方法を実践して、ピカピカのトイレをキープしましょう」と勧めています。休日にトイレを掃除してみてはいかがでしょうか。