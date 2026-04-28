【1週間コーデ】4／21(火)～4／25(土)最新ファッションをピックアップ♡

4／21(火)公開：モデル、歌手、インフルエンサー・引地裕美サン／34歳 (160cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第410弾♡ 程よい抜け感と洗練バランスが光る、今の気分にフィットする3つのスタイリングをピックアップ。軽やかなアウター使いやシルエットの工夫で、ベーシックなアイテムもぐっとこなれた印象に♪ それぞれの着こなしのポイントを押さえながら、着用アイテム詳細も一緒にチェックしていきましょう！

大ぶり花柄ワンピ×ZARAライダースでつくる

見惚れる甘辛MIXでリード♪

「テーマは“きれいめワンピをかっこよく”☆ メインに着たFRAY I.Dのワンピは、広がるスソと鮮やかなボタニカル柄が春の気分にぴったりなんです。それに、首元のスタンドカラーが特徴的なZARAの黒ライダースをバサッと羽織って、甘さをセーブしつつエッジを効かせました♡ オーバーなサイズ感と表情のあるレザー素材もいい感じ。 小物はシャイニーなバッグ(STELLA McCARTNEY)できらめきをプラス。足元は黒レザーのブーツ(ACLENT)にして、ライダースとリンクさせてみたんです♪」

◾️ライダースジャケット 約\10,000 / ZARA

◾️ボタニカル柄ロングワンピース 約\30,000 / FRAY I.D

◾️ミニトートバック(ファラベラ) / STELLA McCARTNEY

◾️ロングブーツ 約\15,000 / ACLENT

◾️サングラス 約\5,000 / Essence by CENE

◾️シルバーピアス 約\2,500 / CENE

◾️シルバーネックレス 約\5,000 / Ungrid

◾️シルバーボールチェーンブレスレット(右手) 約\2,500 / CENE

◾️シルバーチェーンブレスレット(シェーヌダンクル・左手) 約\300,000 / HERMÈS

◾️シルバーリング(左手) 約\2,500 / CENE

◾️シルバーハートリング(右手) 約\15,000

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

4／23(木)公開：ママモデル、タレント・綾瀬羽乃サン／37歳 (153cm)

ハンサムなルーズ丈セットアップ

鮮やかピンクバッグで遊び心をトッピング☆

「ピンストライプのセットアップ(Nora Lily)を、ゆるいサイズ感で今っぽく着崩したコーデ♪ このセットアップは、ラフに着られるのにきちんと感もキープできていい感じです。パンツは履き心地が楽で、気負わずにしゃれ見えできて◎。中には2Wayの白トップス(PROPORTION BODY DRESSING)を合わせました。小物もポイントで、アクセントになるピンクのミニバッグパック(CHANEL)をセレクト。足元は花モチーフが可愛いハイカットシューズ(PEARLY GATES)にして、ほんのりPOPなエッセンスを足しています♡」

◾️ピンストライプ柄ダブルジャケット 約\20,000 / Nora Lily

◾️前後2WayフライスTシャツ 約\7,000 / PROPORTION BODY DRESSING

◾️ピンストライプ柄イージーバレルパンツ 約\15,000 / Nora Lily

◾️ミニバッグパック 約\800,000 / CHANEL

◾️ロゴ×花柄ハイカットスニーカー 約\45,000 / PEARLY GATES

◾️パール付きシルバーロゴピアス 約\180,000 / CHANEL

◾️シルバーリング 約\800,000 / CHANEL

◾️ソックス / Nora Lily

◾️ヘーゼルベール(カラコン) / WAVE

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

4／25(土)公開：クリエイター・麻衣サン／(153cm)

透け感ブラックと淡ベージュのバランスで

都会的かつきれいめな装いへ♪

「ベージュ×ブラックでまとめた、甘すぎない春コーデです♡ 主役のロングジレ(Dessin de Mode)は、縦のラインが強調されるので、羽織るだけですらっと見えるのが魅力。インナーは、コンパクトなシルエットとアームデザインが印象的なニット(RANDEBOO)で、シンプルな中に今っぽさを足しました。ボトムには軽やかな透け感が楽しめるシースルーパンツ(MOUSSY)を合わせて、黒でもやわらかい印象に。荷物がしっかり入るラウンドトート(Neuna)&品よくまとまるパンプス(RANDA)で、大人っぽく仕上げています。」

◾️ロングジレ 約\50,000 / Dessin de mode

◾️ハイネックニットトップス 約\10,000 / RANDEBOO

◾️シースルーパンツ 約\5,500 / MOUSSY

◾️ラウンドトートバッグ 約\5,000 / Neuna

◾️ポインテッドトゥパンプス 約\10,000 / RANDA

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、4／28(火)～5／2(土)のコーディネートをご紹介します！

今回ピックアップしたスタイリング、気になるコーデは見つかりましたか？ 季節の移ろいにフィットする、取り入れやすさと洗練感を両立した着こなしをお届けしました♪ 次回は、春のムードをより引き立てる軽やかなスタイリングを厳選してご紹介予定です♡ 日々のコーディネートのヒントとして、ぜひ取り入れてみてください。次回の更新もお楽しみに！