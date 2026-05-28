世界中で愛されるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とレディースバッグブランド「russet(ラシット)」のコラボレーション第4弾が登場！過去3弾の好評を受けて誕生した新作は、なんと“裏返すと印象が変わる”リバーシブル仕様！1つのバッグで2つの顔を楽しめる、贅沢な仕上がりだ。

【画像】裏返すと印象が変わる！リバーシブルバッグの両面をチェック

PEANUTS×russetコラボ第4弾。デニム風素材のリバーシブルバッグ3型が新登場


ラインナップは、トートバッグ・ビッグトートバッグ・ショルダーバッグの3種類。デニムのような風合いを楽しみながらも、色移りの心配を軽減した「色落ちしにくい」優秀素材を採用しているのもうれしいポイント。刺しゅう面には、古着のワッペンを思わせる「チェーンステッチ」でスヌーピーのアートをあしらった。一方のモノグラム面は、タッセルが上品に揺れるミニマルな佇まいで、大人っぽさが際立つ。

古着のワッペンを思わせる「チェーンステッチ」が、手描きのようなぷっくり感を演出


裏返すと一転、タッセル付きのファスナーポケットが上品なモノグラム面に


■毎日の相棒に「リバーシブルトートバッグ」(3万3000円)

「リバーシブルトートバッグ(インディゴブルー)」(3万3000円)


お花を持ったウッドストックとスヌーピーが寄り添う、やさしい印象の刺しゅうがポイントの定番サイズ。500ミリリットルペットボトルが縦に収まり、お弁当やポーチも入る、デイリーユースに最適な容量だ。付属のアイビーテープベルトを付ければ、太めのベルトが重心を上げ、いつもの装いがぐっとアクティブでこなれた印象になる。カラーはインディゴブルーとスカイブルーの2色展開。

500ミリリットルペットボトルが縦に収まる、デイリーユースに最適なサイズ感


刺しゅう面から裏返せば、きれいめコーデにもなじむモノグラム面に早変わり


ウッドストックとスヌーピーの刺しゅうがポイント「リバーシブルトートバッグ(スカイブルー)」(3万3000円)


上品なタッセルが揺れるミニマルな佇まいのモノグラム面


■旅にもジムにも「リバーシブルビッグトートバッグ」(3万6300円)

「リバーシブルビッグトートバッグ(インディゴブルー)」(3万6300円)


花束を抱えたスヌーピーの大きめ刺しゅうが主役級の存在感を放つ、シリーズ最大サイズ。1泊2日の旅行やジム通いにも対応する圧倒的な収納力で、着替えや大きなポーチも余裕で入る。アイビーテープベルトが荷物の重さを分散してくれるので、たっぷり詰め込んでも快適に持ち歩ける。こちらもインディゴブルーとスカイブルーの2色から選べる。

1泊2日の旅行にも対応する大容量




花束を抱えたスヌーピーの刺しゅうが主役級「リバーシブルビッグトートバッグ(スカイブルー)」(3万6300円)




■身軽なおでかけに！「リバーシブルショルダーバッグ」(3万800円)

「リバーシブルショルダーバッグ(インディゴブルー)」(3万800円)


一輪の花を持ったウッドストックの刺しゅうが愛らしい、コンパクトサイズ。500ミリリットルペットボトルのほか、長財布やポーチもすっきり収納できる絶妙なサイズ感が魅力だ。左右どちらからでも荷物にアクセスできる、中でつながったユニークなフロントポケットを採用し、利便性も抜群。3型のなかで唯一、インディゴブルー・スカイブルー・マルチの3色展開となっている。

身軽なおでかけにぴったり。長財布やポーチもすっきり収納できる絶妙サイズ




3色配色がポイントの「リバーシブルショルダーバッグ(マルチ)」(3万800円)




涼しげな印象の「リバーシブルショルダーバッグ(スカイブルー)」(3万800円)。ショルダー3型のなかで唯一3色展開


スヌーピーの刺しゅう面はカジュアルに、モノグラム面はきれいめに--シーンや気分で自在に表情を変えられるのが、russet×PEANUTSコラボ第4弾の最大の魅力。週末のおでかけに、平日の通勤に、旅行に、1つで何役もこなしてくれる頼れる相棒になってくれそうだ。russet全店舗およびオンラインストアで販売中なので、気になる人はぜひチェックしてみて。

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