“スヌーピー刺しゅう”と“上品モノグラム”、2つの顔が楽しめる！russet×PEANUTS第4弾はリバーシブルトート3型
世界中で愛されるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とレディースバッグブランド「russet(ラシット)」のコラボレーション第4弾が登場！過去3弾の好評を受けて誕生した新作は、なんと“裏返すと印象が変わる”リバーシブル仕様！1つのバッグで2つの顔を楽しめる、贅沢な仕上がりだ。
【画像】裏返すと印象が変わる！リバーシブルバッグの両面をチェック
ラインナップは、トートバッグ・ビッグトートバッグ・ショルダーバッグの3種類。デニムのような風合いを楽しみながらも、色移りの心配を軽減した「色落ちしにくい」優秀素材を採用しているのもうれしいポイント。刺しゅう面には、古着のワッペンを思わせる「チェーンステッチ」でスヌーピーのアートをあしらった。一方のモノグラム面は、タッセルが上品に揺れるミニマルな佇まいで、大人っぽさが際立つ。
■毎日の相棒に「リバーシブルトートバッグ」(3万3000円)
お花を持ったウッドストックとスヌーピーが寄り添う、やさしい印象の刺しゅうがポイントの定番サイズ。500ミリリットルペットボトルが縦に収まり、お弁当やポーチも入る、デイリーユースに最適な容量だ。付属のアイビーテープベルトを付ければ、太めのベルトが重心を上げ、いつもの装いがぐっとアクティブでこなれた印象になる。カラーはインディゴブルーとスカイブルーの2色展開。
■旅にもジムにも「リバーシブルビッグトートバッグ」(3万6300円)
花束を抱えたスヌーピーの大きめ刺しゅうが主役級の存在感を放つ、シリーズ最大サイズ。1泊2日の旅行やジム通いにも対応する圧倒的な収納力で、着替えや大きなポーチも余裕で入る。アイビーテープベルトが荷物の重さを分散してくれるので、たっぷり詰め込んでも快適に持ち歩ける。こちらもインディゴブルーとスカイブルーの2色から選べる。
■身軽なおでかけに！「リバーシブルショルダーバッグ」(3万800円)
一輪の花を持ったウッドストックの刺しゅうが愛らしい、コンパクトサイズ。500ミリリットルペットボトルのほか、長財布やポーチもすっきり収納できる絶妙なサイズ感が魅力だ。左右どちらからでも荷物にアクセスできる、中でつながったユニークなフロントポケットを採用し、利便性も抜群。3型のなかで唯一、インディゴブルー・スカイブルー・マルチの3色展開となっている。
スヌーピーの刺しゅう面はカジュアルに、モノグラム面はきれいめに--シーンや気分で自在に表情を変えられるのが、russet×PEANUTSコラボ第4弾の最大の魅力。週末のおでかけに、平日の通勤に、旅行に、1つで何役もこなしてくれる頼れる相棒になってくれそうだ。russet全店舗およびオンラインストアで販売中なので、気になる人はぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】裏返すと印象が変わる！リバーシブルバッグの両面をチェック
ラインナップは、トートバッグ・ビッグトートバッグ・ショルダーバッグの3種類。デニムのような風合いを楽しみながらも、色移りの心配を軽減した「色落ちしにくい」優秀素材を採用しているのもうれしいポイント。刺しゅう面には、古着のワッペンを思わせる「チェーンステッチ」でスヌーピーのアートをあしらった。一方のモノグラム面は、タッセルが上品に揺れるミニマルな佇まいで、大人っぽさが際立つ。
■毎日の相棒に「リバーシブルトートバッグ」(3万3000円)
お花を持ったウッドストックとスヌーピーが寄り添う、やさしい印象の刺しゅうがポイントの定番サイズ。500ミリリットルペットボトルが縦に収まり、お弁当やポーチも入る、デイリーユースに最適な容量だ。付属のアイビーテープベルトを付ければ、太めのベルトが重心を上げ、いつもの装いがぐっとアクティブでこなれた印象になる。カラーはインディゴブルーとスカイブルーの2色展開。
■旅にもジムにも「リバーシブルビッグトートバッグ」(3万6300円)
花束を抱えたスヌーピーの大きめ刺しゅうが主役級の存在感を放つ、シリーズ最大サイズ。1泊2日の旅行やジム通いにも対応する圧倒的な収納力で、着替えや大きなポーチも余裕で入る。アイビーテープベルトが荷物の重さを分散してくれるので、たっぷり詰め込んでも快適に持ち歩ける。こちらもインディゴブルーとスカイブルーの2色から選べる。
■身軽なおでかけに！「リバーシブルショルダーバッグ」(3万800円)
一輪の花を持ったウッドストックの刺しゅうが愛らしい、コンパクトサイズ。500ミリリットルペットボトルのほか、長財布やポーチもすっきり収納できる絶妙なサイズ感が魅力だ。左右どちらからでも荷物にアクセスできる、中でつながったユニークなフロントポケットを採用し、利便性も抜群。3型のなかで唯一、インディゴブルー・スカイブルー・マルチの3色展開となっている。
スヌーピーの刺しゅう面はカジュアルに、モノグラム面はきれいめに--シーンや気分で自在に表情を変えられるのが、russet×PEANUTSコラボ第4弾の最大の魅力。週末のおでかけに、平日の通勤に、旅行に、1つで何役もこなしてくれる頼れる相棒になってくれそうだ。russet全店舗およびオンラインストアで販売中なので、気になる人はぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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