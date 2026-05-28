頑固な“お腹の贅肉”が落ちていく。１日10回でOK【ぺたんこお腹に導く】簡単習慣
不規則な食生活や運動不足によって、いつの間にかお腹がぽっこりしていたという経験は誰しもあるもの。そんな贅肉がつきやすいお腹周りだからこそ、無理なく続けられるエクササイズを習慣にしておきましょう。そこでおすすめの簡単エクササイズが【ひざ曲げニータッチ】です。
ひざ曲げニータッチ
腰に負担の少ない上体起こしエクササイズで「腹筋全体」を効率良く強化できます。
（１）床に仰向けになりひざを軽く曲げ、両腕は体の横に真っ直ぐ伸ばして置く
（２）お腹の筋肉を意識しながら腕を真っ直ぐにしたまま上半身を起こしていき、指先がひざにタッチするぐらいの位置で２秒間キープして（１）の姿勢に戻る
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、ひざをタッチするまで上半身を起こすのが難しい方は太ももの真ん中辺りをタッチする形でOKです。シンプルなエクササイズですが、しっかり腹筋全体に負荷がかかるので、続けるほどにお腹が引き締まっていくのを実感できます。ぜひ習慣化して理想のぺたんこお腹をキープしていきましょうね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼ぽっこりお腹の凹ませに効果大。１日１セット【腹筋＆体幹を一気に強化する】簡単習慣