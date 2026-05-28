多毛さんにもおすすめ！【40・50代垢抜け】は「くびれウルフ」で決まりかも♡

年齢を重ねるにつれて、髪の質感の変化や扱いにくさを感じる場面が増えてくるもの。特に毛量が多い人にとって、重たさを解消しつつ今っぽさを出すのは難しい課題です。そんな悩みを解消したいなら、おさまりの良さとこなれ感を両立しやすい、ウルフヘアがオススメ。なかでも今回は、多毛さんの垢抜けを叶えてくれそうな「くびれウルフ」をご紹介します。

メリハリが際立つウルフボブ

トップに丸みを持たせて毛先を内側に入れ込み、襟足は首に沿うようにくびれさせてから外ハネにセットしたボブです。肩の上で跳ねるベースの動きが全体の重心を整えてくれるため、毛量が多くても広がりを抑えつつ、バランス良く決まりそう。ナチュラルブラウンの髪色と立体的なフォルムが調和し、洗練された大人の余裕を演出します。

ストレートタッチで魅せる、上品なウルフロブ

ボブより少し長めのロブをベースに、トップをふんわりと内に整えた、上品なスタイルです。裾にはプツッとしたライン感を残しつつ、肩に当たって自然に外へ逃げる毛先の動きが、飾らないこなれ感を引き出します。肩下レングスにより縦のラインが強調されるため、広がりが目立ちにくくスマートな印象に仕上がりました。

ミルクティーカラーの柔らかなウルフボブ

クセを活かしたようなニュアンスウェーブで、表面に柔らかな動きを持たせたプチウルフボブです。襟足の厚みをほど良く残してカットされているため、スタイリング剤をなじませれば、広がりを抑えながらキレイな束感を楽しめそう。ミルクティーカラーの淡い色彩が軽やかさを強調して、大人可愛い雰囲気に。

コロンと丸い、クラシカルなプチウルフ

トップの毛量を活かして、コロンとした丸みを作ったスタイルです。トップの髪が覆い被さるようにベースに重なるため、広がりが抑えやすく、まとまりの良いシルエットが持続しそう。ミニボブレングスに整えたわずかな外ハネがアクセントになり、クラシカルでありながら抜け感漂うスタイルに仕上がりました。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。