またまた大大大当たりーーーッッ！！【ミスド】食べ逃したくない「新商品」って？

【ミスタードーナツ】で発売中の、新作のドーナツとフローズンドリンクはもう試した？ どちらもアジアンスイーツをヒントに誕生したメニューで、今までになかった新しい“食感”がポイント。さらに素朴な甘さや、爽やかなフルーツの味が楽しめるとあれば、食べ逃したくないと思う人も多いのでは。そこで今回は、ついつい実物を見たくなるキャッチーなネーミングも気になる、ミスドの「新商品」をまとめました。

食べればわかるサクサク & ぽふん食感

新感覚のドーナツとして話題を集めそうな、期間限定ドーナツの「サクぽふん」。商品名にもあるように、サクサク & ぽふんとした食感が特徴で、SNSで「サクぽふんの正体が気になる」という話題を見かけたことがある人もいるのでは。このサクぽふんとは、外側のサクサク食感と内側の軽やかな食感の違いを表現した言葉のよう。台湾ドーナツのように、ドーナツにミスドオリジナルの液を浸けて揚げているため、外側と内側で異なる食感を楽しめるようになっています。

食感を楽しめるシンプルな味

「サクぽふん」シリーズとして発売されたのは、「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」の2種類。どちらもホイップクリームやチョコレートなどは使わず、パウダーシュガーのみというシンプルさ。サクサク & ぽふん食感のドーナツ生地を楽しめる仕上がりです。「サクぽふん ミルクシュガー」は、公式サイトによると「ひとくち食べるとやさしい甘さ」、「サクぽふん カスタードシュガー」は「カスタードの豊かな風味」とのこと。新感覚の食感と、ほんのり甘いパウダーシュガーの組み合わせは、次から次へと食べたくなる軽やかな食べ心地のはず。

シャリシャリ & もぐもぐがクセになるフローズンドリンク

2024年、2025年とフローズンドリンクを販売してきたミスドが、今年発売したのは「シャリもぐフルーツフローズン」。フルーツ味の氷と果肉、フルーツゼリー等を組み合わせ、ドリンクなのに食感も楽しめる1杯になっている様子。2種類登場した「シャリもぐフルーツフローズン」のうちの1種類、「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、「ヨンジーガムロ」という香港のデザートがヒントになっているとのこと。マンゴーの甘みとグレープフルーツの爽やかな酸味が、夏らしさを感じさせてくれそう。ゼリーに加えてパールタピオカも入っているので、独特のもぐもぐ感がクセになるかも。

気分に合わせて楽しみたい！ 2種類のシャリもぐ

台湾の定番デザート、「フォンリービン」をヒントに生まれたのが「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」。フォンリービンとは、パイナップルジャムや角切りのパイナップルをトッピングしたかき氷のことです。ミスドでは、パイン味の氷、角切りパイナップル、パインゼリー、ナタデココを組み合わせた、フローズンドリンクにアレンジ。これからの季節、2種類の「シャリもぐフルーツフローズン」を飲み比べて、お気に入りを見つけてみては。

今回ご紹介したミスタードーナツの新商品ですが、「サクぽふん」の販売期間は5月下旬までと残りわずか。「シャリもぐフルーツフローズン」は9月下旬まで販売の予定です。気になるネーミングにも納得の新食感メニューは、終売までにぜひ一度味わってみてください。

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writer：河合 ひかる