シャリとろ食感の新作「トロピカルフラッペ」を沖縄の絶景海カフェで味わう！バンタカフェ by 星野リゾートで「まーさんトロピカルフェア」開催
「バンタカフェ by 星野リゾート」では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の間、絶景のなかで旬のトロピカルフルーツを存分に味わう「まーさんトロピカルフェア」が今年も開催される。
【写真】トロピカルフラッペ(1200円)
「バンタカフェ by 星野リゾート」は、圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ。海を見渡す崖の上から浜辺へと続く敷地内には個性豊かな4つのエリアがあり、その日の気分で見つけたお気に入りの場所で、沖縄らしいドリンクやフードを味わえる。
「まーさんトロピカルフェア」は、マンゴーやパイナップルなど、南国ならではのトロピカルフルーツを堪能できる夏恒例のイベント。「まーさん」とは沖縄の言葉で「おいしい」という意味。今回は、シャリシャリとした氷と濃厚な果肉が心地よい新作「トロピカルフラッペ」が新登場する。また、沖縄県北部・やんばる生まれの品種「ゴールドバレル パイン」をまるまる使ったインパクト抜群のかき氷など、暑い夏にぴったりだ。夏の沖縄で美しい海を眺めながら、まーさん！な、トロピカルフルーツを堪能しよう。
■【特徴1】海辺の景色に映える、冷え冷えの新作ドリンク「トロピカルフラッペ」
夏の海辺で楽しむのにぴったりの、“シャリとろ”食感が心地よいフローズンドリンクが新登場。喉越しさわやかなフローズンドリンクに、濃厚なフルーツソースとゴロゴロとした果肉を贅沢に合わせたひと品。期間中のラインナップは、沖縄の夏を彩るマンゴー、パイン、ドラゴンフルーツをベースにした3種類。それぞれが最も旬の時期に登場する。スプーンで主役の果肉をダイレクトに味わったあと、全体を混ぜることでスムージーのようなとろっとした喉越しを楽しめる。空と海の青さに、鮮やかなビタミンカラーが美しく映える、夏のひとときをクールに彩るトロピカルフラッペだ。
・6月：ドラゴンフルーツ×アセロラ
・7月：パイン×パッションフルーツ
・8月：マンゴー×グァバ
■【特徴2】旬の味覚を丸ごと楽しむ、インパクト抜群の贅沢スイーツ
沖縄の夏を象徴するパイナップルやパッションフルーツを、果実そのままの器で提供するダイナミックなスイーツが登場。一般的なパイナップルの糖度を大きく上回る沖縄産の希少種「ゴールドバレル」を丸ごと一玉使用した「まるごとパインのかき氷」は、その高い糖度の果汁で作った氷と贅沢にのった果肉に、さっぱりしたヨーグルトソースが絡み合うひと品。また、さわやかな酸味と種の食感が楽しい「パッションフルーツのブリュレ」は、とろけるカスタードとパリッと香ばしいキャラメリゼが重なり合い、食感の対比や濃厚な味わいを堪能できる。
■【特徴3】やんばる直送！もぎたてバナナを楽しむ豊富なプログラム
沖縄県北部・やんばるから届く、さわやかな香りと甘味が特徴の「アップルバナナ」を楽しむプログラムが新登場。カフェ内には、約80センチものダイナミックな軸成りのバナナがディスプレイされ、産地ならではの臨場感あふれる3つのステップでその魅力を体験できる。
■もぎる
たわわに実った「バナナスタンド」から、追熟具合を見極めて自らもぎる。熟していくにつれ緑から黄色へ変わっていくバナナを、収穫するかのように軸からもいで、もぎたての味わいを楽しめる。
■描く
色鮮やかな絵の具で島バナナを描く「トロピカルお絵描き」に参加。カラフルな絵の具でサコッシュに自分だけのデザインを描き、もぎったバナナを詰めて持ち歩ける。
■味わう
ふわふわのケーキ生地にクリームとソースがセットになった「オムレットキット」が登場。もぎたてのバナナを自身でトッピングして、海を眺めながら自分好みの味を楽しめる。
【トロピカルお絵描き】
開催日時：10時〜、11時〜※開催日程調整中。所要時間30分程
料金：3500円
予約：バンタカフェの公式サイトより要予約
バンタカフェでは、SDGsの観点からパイナップルの果実収穫後に大量に残された葉から作るストローを使用。パイナップルの生産量全国一位(※1)の沖縄県で生まれた技術は、大量の葉の処分に困っていた生産者だけでなく、地球にもやさしい技術だ。
※1：参考：令和4年 農林水産省統計
星野リゾートは経済価値と社会価値を両立するCSV経営(CSV：共通価値の創造)を重要だと考えており、SDGs(SDGs：持続可能な開発目標)をCSV経営を促進するためのフレームワークとして捉え、各施設でさまざまな取り組みを推進。バンタカフェにおける天然素材の使用は、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」への貢献を目指している。
■「まーさんトロピカルフェア」概要
開催日：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)※6月8日(月)〜6月11日(木)は除く
時間：10時〜日の入り後1時間※メニューにより異なる
※メニューの内容と提供期間はフルーツの収穫状況と仕入れ状況によって変更あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】トロピカルフラッペ(1200円)
「バンタカフェ by 星野リゾート」は、圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ。海を見渡す崖の上から浜辺へと続く敷地内には個性豊かな4つのエリアがあり、その日の気分で見つけたお気に入りの場所で、沖縄らしいドリンクやフードを味わえる。
「まーさんトロピカルフェア」は、マンゴーやパイナップルなど、南国ならではのトロピカルフルーツを堪能できる夏恒例のイベント。「まーさん」とは沖縄の言葉で「おいしい」という意味。今回は、シャリシャリとした氷と濃厚な果肉が心地よい新作「トロピカルフラッペ」が新登場する。また、沖縄県北部・やんばる生まれの品種「ゴールドバレル パイン」をまるまる使ったインパクト抜群のかき氷など、暑い夏にぴったりだ。夏の沖縄で美しい海を眺めながら、まーさん！な、トロピカルフルーツを堪能しよう。
■【特徴1】海辺の景色に映える、冷え冷えの新作ドリンク「トロピカルフラッペ」
夏の海辺で楽しむのにぴったりの、“シャリとろ”食感が心地よいフローズンドリンクが新登場。喉越しさわやかなフローズンドリンクに、濃厚なフルーツソースとゴロゴロとした果肉を贅沢に合わせたひと品。期間中のラインナップは、沖縄の夏を彩るマンゴー、パイン、ドラゴンフルーツをベースにした3種類。それぞれが最も旬の時期に登場する。スプーンで主役の果肉をダイレクトに味わったあと、全体を混ぜることでスムージーのようなとろっとした喉越しを楽しめる。空と海の青さに、鮮やかなビタミンカラーが美しく映える、夏のひとときをクールに彩るトロピカルフラッペだ。
・6月：ドラゴンフルーツ×アセロラ
・7月：パイン×パッションフルーツ
・8月：マンゴー×グァバ
■【特徴2】旬の味覚を丸ごと楽しむ、インパクト抜群の贅沢スイーツ
沖縄の夏を象徴するパイナップルやパッションフルーツを、果実そのままの器で提供するダイナミックなスイーツが登場。一般的なパイナップルの糖度を大きく上回る沖縄産の希少種「ゴールドバレル」を丸ごと一玉使用した「まるごとパインのかき氷」は、その高い糖度の果汁で作った氷と贅沢にのった果肉に、さっぱりしたヨーグルトソースが絡み合うひと品。また、さわやかな酸味と種の食感が楽しい「パッションフルーツのブリュレ」は、とろけるカスタードとパリッと香ばしいキャラメリゼが重なり合い、食感の対比や濃厚な味わいを堪能できる。
■【特徴3】やんばる直送！もぎたてバナナを楽しむ豊富なプログラム
沖縄県北部・やんばるから届く、さわやかな香りと甘味が特徴の「アップルバナナ」を楽しむプログラムが新登場。カフェ内には、約80センチものダイナミックな軸成りのバナナがディスプレイされ、産地ならではの臨場感あふれる3つのステップでその魅力を体験できる。
■もぎる
たわわに実った「バナナスタンド」から、追熟具合を見極めて自らもぎる。熟していくにつれ緑から黄色へ変わっていくバナナを、収穫するかのように軸からもいで、もぎたての味わいを楽しめる。
■描く
色鮮やかな絵の具で島バナナを描く「トロピカルお絵描き」に参加。カラフルな絵の具でサコッシュに自分だけのデザインを描き、もぎったバナナを詰めて持ち歩ける。
■味わう
ふわふわのケーキ生地にクリームとソースがセットになった「オムレットキット」が登場。もぎたてのバナナを自身でトッピングして、海を眺めながら自分好みの味を楽しめる。
【トロピカルお絵描き】
開催日時：10時〜、11時〜※開催日程調整中。所要時間30分程
料金：3500円
予約：バンタカフェの公式サイトより要予約
バンタカフェでは、SDGsの観点からパイナップルの果実収穫後に大量に残された葉から作るストローを使用。パイナップルの生産量全国一位(※1)の沖縄県で生まれた技術は、大量の葉の処分に困っていた生産者だけでなく、地球にもやさしい技術だ。
※1：参考：令和4年 農林水産省統計
星野リゾートは経済価値と社会価値を両立するCSV経営(CSV：共通価値の創造)を重要だと考えており、SDGs(SDGs：持続可能な開発目標)をCSV経営を促進するためのフレームワークとして捉え、各施設でさまざまな取り組みを推進。バンタカフェにおける天然素材の使用は、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」への貢献を目指している。
■「まーさんトロピカルフェア」概要
開催日：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)※6月8日(月)〜6月11日(木)は除く
時間：10時〜日の入り後1時間※メニューにより異なる
※メニューの内容と提供期間はフルーツの収穫状況と仕入れ状況によって変更あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。