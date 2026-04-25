19日に北京で多数のヒューマノイド型ロボットによるハーフマラソンが開催され、圧勝したロボットのタイムは、人間のトップランナーによる世界記録を遥かに上回るものであった。この大会はロボットのみが参加する専用レースで、その記録を人間の限界値と比較することで、技術の到達点を測る試みとなっている。



【写真】「鉄腕アトム」が現実に!? 災害現場へ飛行→生存者を捜索する人型ロボット

今年の優勝ロボットは、過去の記録を更新しただけでなく、予想を遥かに上回るパフォーマンスを見せつけた。スマートフォン大手の「Honor」が開発した優勝ロボット「Lightning」は、驚異的な50分26秒でフィニッシュラインを駆け抜けた。これは、ウガンダのジェイコブ・キプリモ氏が2021年にリスボンの公道ハーフマラソンで樹立した人間の世界記録（57分31秒）を約7分も上回るタイムである。



同じ距離を完走するのに2時間40分以上を要した昨年の大会から、ロボット技術が驚異的な飛躍を遂げたことを示している。注目を集める勝利となったものの、レースは初期のトラブルがまったくなかったわけではない。あるロボットはスタートラインで転倒し、別のロボットはコースを外れてバリアに衝突した。それでも、優勝マシンを開発したチームはこの結果に大喜びであった。



「Honor」のテスト開発エンジニアである杜暁迪氏は、「将来的には、これらの技術の一部が他の分野に応用される可能性がある。例えば、構造的な信頼性や水冷技術は、将来の産業分野で活用されるかもしれない」と語った。杜暁迪氏は、このロボットがエリートランナーの動きを模倣するように設計されており、95センチという長い脚と、過熱を防ぐための強力な自社開発の水冷システムを備えていることを明かした。



北京経済技術開発区（北京イー・タウン）で開催されたこのイベントは、同市で2回目となるロボット参加のハーフマラソンであり、参加ロボットの約40％が自律走行でコースを走破し、残りは遠隔操作で走った。



別の「Honor」製のロボットは、48分19秒というさらに速いタイムを記録したが、遠隔操作によるものであったため、公式の優勝記録とは認められなかった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）