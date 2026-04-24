ファミマ、「ポケモンフラッペ」発売！ 『ぽこ あ ポケモン』のピカチュウやメタモンをデザイン
「ファミリーマート」は、4月28日（火）から期間限定で、Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』とのキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】「ストロベリーフラッペ」もおいしそう！ 『ぽこ あ ポケモン』コラボ商品一覧
■オリジナル商品も用意
今回「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに開催されるのは、『ぽこ あ ポケモン』デザインのオリジナル商品が数量限定で登場するほか、対象商品を購入するとグッズがプレゼントされる企画。
本キャンペーンの目玉は、『ぽこ あ ポケモン』に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」。いちご果肉とゼリーの甘酸っぱい味わいが楽しめる「ストロベリーフラッペ」と、口の中で味が変化するブドウ味のラムネと大きいかき氷の粒のガリガリ食感が続く「ラムネソーダフラッペ」の2種類が並ぶ。
また、メタモンをイメージしたぶどう風味のわらび餅と、ピカチュウをイメージしたスポンジ生地でチョコチップ入りのバナナクリームを巻き上げたロールケーキもラインナップ。
そのほか、「ポケモンフラッペ」をモチーフにしたグッズなどが当たるスタンプ企画や、対象の菓子を2品買うとオリジナルグッズがもらえるプレゼント企画も用意されている。
【写真】「ストロベリーフラッペ」もおいしそう！ 『ぽこ あ ポケモン』コラボ商品一覧
■オリジナル商品も用意
今回「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに開催されるのは、『ぽこ あ ポケモン』デザインのオリジナル商品が数量限定で登場するほか、対象商品を購入するとグッズがプレゼントされる企画。
本キャンペーンの目玉は、『ぽこ あ ポケモン』に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」。いちご果肉とゼリーの甘酸っぱい味わいが楽しめる「ストロベリーフラッペ」と、口の中で味が変化するブドウ味のラムネと大きいかき氷の粒のガリガリ食感が続く「ラムネソーダフラッペ」の2種類が並ぶ。
また、メタモンをイメージしたぶどう風味のわらび餅と、ピカチュウをイメージしたスポンジ生地でチョコチップ入りのバナナクリームを巻き上げたロールケーキもラインナップ。
そのほか、「ポケモンフラッペ」をモチーフにしたグッズなどが当たるスタンプ企画や、対象の菓子を2品買うとオリジナルグッズがもらえるプレゼント企画も用意されている。