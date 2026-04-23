【東京ばな奈×ポケモン】可愛すぎる「ピカチュウバッグセット」が期間限定で再販決定！プレゼントキャンペーンも実施中。

グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を2026年4月24日から5月10日まで店頭で再販。また、5月1日からは公式通販での販売を開始します。

2種類のお菓子とトートバッグのセット

「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念して販売された「ピカチュウバッグセット」。SNSでも話題になり、大好評だったセットの再販が遂に決定しました。

「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」の2種類のお菓子が、愛くるしいピカチュウが描かれたオリジナルのトートバッグに入ったセットです。

価格は3980円。販売期間は4月24日から5月10日までです。

販売店舗は以下の通り。

・JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」（改札内）

・東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央口改札外）

・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店

・羽田空港 第一ターミナル HANEDA-YA 7番ゲート店

人気商品のため早期完売の可能性があります。

また、東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合があります。

公式通販では、5月1日10時から受付開始。

公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグ スイーツショップ楽天市場店、パクとモグ スイーツショップ Yahoo！店でそれぞれ受け付けます。

受注期間中でも、商品がなくなり次第終了します。

トートバッグは、「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージを思い起こすデザイン。大容量で持ち手も長めなので、普段のお買い物でも大活躍してくれそう。バッグの中は黄色の生地に、さりげなくモンスターボールの模様が入っています。

＜セット内容＞

・ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風 8個入

ゆるかわなピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、ポケモン世界に登場するきのみ「ナナのみ」をイメージした"ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム"がたっぷり入っています。

・ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入

香ばしく焼きあげた、軽やかな食感のラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出したままサンド。バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2種類がセットになっています。

お菓子の絵柄はランダムです。1箱にすべての絵柄が揃わない場合があります。

SNS投稿するだけ！ 抽選で人に当たるプレゼントキャンペーン

再販が決定した「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」が抽選で5人に当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。

4月20日10時から26日23時59分までの期間中に、東京ばな奈の公式勝糞Twitter）アカウントをフォローし、該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈バッグセット」をつけて引用リポストするだけで応募完了。

詳しくは、2026年4月20日10時のキャンペーン投稿で確認できます。

（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部