◇セ・リーグ ヤクルト2ー0広島（2026年4月22日 マツダ）

ヤクルトの山野太一投手（27）が広島戦に先発登板し、6回無失点で両リーグ単独トップの4勝目を挙げた。これでシーズン初登板から4戦4連勝。ヤクルトではアンダースロー右腕の山中浩史が15年に6戦6連勝をマークして以来8人目。チームの左腕投手では、国鉄時代の58年に金田正一が9戦9連勝、75年に安田猛が4戦4連勝を達成して以来、51年ぶり3人目の快挙となった。

試合後、池山監督は4戦4連勝の左腕について「スタートとして、しっかり結果を残してくれているので。凄く良かったかなと思います」と笑顔を見せた。

「真っすぐも走ってたし、非常にフォークの落ちも良かったし、（良かったのは）まあ全て」と称賛しながらも、「あとはランナー出したところでね、走られるケースが見られたので、そこはちょっと課題が残ったのかな」と指摘することも忘れなかった。

打線については「散々チャンスはあったんだけど、あと一本が出ないでこういう接戦の展開になってしまった。まあそういうところも課題かな」と気を引き締めていた。