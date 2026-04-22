「※優勝してません」28年ぶりのフランス杯決勝進出で大熱狂！ サポーターがピッチになだれ込む異様な光景が話題沸騰「ゾンビ映画みたい」「面白すぎ」
現地４月21日に行なわれたフランス・カップ準決勝、RCランス対トゥールーズの一戦で思わぬ珍事が起きた。
初制覇を狙うホームのRCランスがトゥールーズを４−１を撃破。1997-98シーズン以来、28年ぶりの決勝進出を決めたなか、その直後に驚きの瞬間が訪れる。
タイムアップのホイッスルが鳴った瞬間、喜びを抑えきれなかった大勢のRCランスサポーターがピッチへとなだれ込み、一瞬にしてフィールドが埋め尽くされたのだ。
この様子をクラブの公式Xが動画で公開すると、SNS上では「※優勝してません」「気持ちはよくわかるぞ！」「面白すぎ」「憧れるんだよな」「ゾンビ映画みたい」「カオス」といった声が上がっている。
歓喜に沸いたスタジアムで生まれた異様な光景は、クラブの歴史的な一夜を象徴するシーンとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決勝進出に大歓喜！ 大量のRCランスサポーターがピッチに乱入！
初制覇を狙うホームのRCランスがトゥールーズを４−１を撃破。1997-98シーズン以来、28年ぶりの決勝進出を決めたなか、その直後に驚きの瞬間が訪れる。
タイムアップのホイッスルが鳴った瞬間、喜びを抑えきれなかった大勢のRCランスサポーターがピッチへとなだれ込み、一瞬にしてフィールドが埋め尽くされたのだ。
この様子をクラブの公式Xが動画で公開すると、SNS上では「※優勝してません」「気持ちはよくわかるぞ！」「面白すぎ」「憧れるんだよな」「ゾンビ映画みたい」「カオス」といった声が上がっている。
歓喜に沸いたスタジアムで生まれた異様な光景は、クラブの歴史的な一夜を象徴するシーンとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決勝進出に大歓喜！ 大量のRCランスサポーターがピッチに乱入！