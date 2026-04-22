「ただ責任を取るしかない」チェルシーが悪夢の５連敗。26歳イングランド代表DFが反省の弁「今は苦しい時期だが、言い訳はできない」

「ただ責任を取るしかない」チェルシーが悪夢の５連敗。26歳イングランド代表DFが反省の弁「今は苦しい時期だが、言い訳はできない」