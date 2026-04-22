AI企業のパープレキシティ（Perplexity）は、Mac向けの「Personal Computer」を発表しました。

Personal Computerは、AIによりワークフロー全体を作成・実行できる「Perplexity Computer」の拡張版です。MacのPersonal Computerでは、ローカルファイルやネイティブアプリにアクセスし、デバイス上で実行できるようになりました。

Personal Computerはテキストや音声コマンドの指示により、Macアプリを横断して動作するほか、アクティブなアプリを認識してクイックアクションを自動的に表示することができます。具体的には、To-Doリストの各タスクをこなす、散らかったダウンロードフォルダを整理する、ローカルファイルとWeb上の情報を比較する、といった作業が可能です。

Personal Computerでは20以上の最新AIモデルを連携させ、タスクを完了可能。その動作は可視化されているため、ユーザーは必要に応じて介入できるうえに、ファイルは安全なサンドボックス内で作成されます。Personal Computerが実行したアクションは履歴の確認や取り消しもできる、強制終了スイッチも備わっています。

Personal Computerは、macOS 14 Sonoma以降を搭載したすべてのMacで動作します。Perplexityが推奨するMac miniなら、Personal Computerを24時間365日稼働させることができ、外出先からiPhoneで管理することも可能です。機能の使用には、月額200ドル（約3万2000円）の「Perplexity Max」のサブスクが必要となっています。

Source: MacRumors

The post PerplexityからMac上のファイルやアプリを横断して操作するAIエージェントが登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.