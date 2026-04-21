藤井 風、ワールドツアー追加開催地発表 香港公演は中止【一覧】
【モデルプレス＝2026/04/21】歌手の藤井 風が、ワールドツアーの追加開催地を発表した。
◆藤井 風、ワールドツアー追加開催地発表
世界最大級の音楽フェス、“Coachella”に出演し、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たしたFujii Kaze。出演したMOJAVEステージに集結したおよそ1万8千人のオーディエンスを前に、圧巻のパフォーマンスで熱狂させ、強い存在感を示したステージとなった。
さらにPre：Prema Tour及びPrema World Tourの日本国内6ヶ所のチケット一般抽選受付がスタートする。（modelpress編集部）
◆「Prema World Tour」
2026／10／31（Sat）：Kaohsiung National Stadium [Kaohsiung] ※追加発表
2026／11／14,15（Sat, Sun）：Mizuho PayPay Dome Fukuoka [Fukuoka]
2026／12／10,12,13（Thu, Sat, Sun）：Kyocera Dome Osaka [Osaka]
2026／12／19,20（Sat, Sun）：Tokyo Dome [Tokyo]
2026／12／26（Sat）：Supachalasai National Stadium [Bangkok] ※追加発表
2027／1／9（Sat）：Gocheok Sky Dome [Seoul] ※追加発表
2027 Summer
Europe（Cologne／London／Paris）
North America（Chicago／Los Angeles／Mexico／New York／San Francisco／Toronto）※Hong Kong公演は中止となる。
◆「Pre：Prema Tour」
2026／7／16,17（Thu, Fri）：Makomanai Sekisui Heim Arena [Hokkaido]
2026／7／28,29（Tue, Wed）：Hiroshima Green Arena [Hiroshima]
2026／8／4,5（Tue, Wed）：Sundome Fukui [Fukui]
【Not Sponsored 記事】