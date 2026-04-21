被害者のはずが被疑者に…韓国声優、ストーカ加害者からの“逆告訴”に苦痛訴え「毎日不安と戦う」

声優兼タレントのソ・ユリが、長期間に及ぶストーカー被害と、それに対する加害者側の逆告訴によって、被害者でありながら被疑者となってしまった理不尽な状況を明かし、世間の関心を求めた。

4月21日、ソ・ユリは自身のSNSを通じて、現在進行中のストーカーおよび事実公表による名誉毀損事件に言及し「より多くの関心をお願いします」と伝えた。

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また、彼女は現在、日々不安と戦っており、外出もままならない状態だと付け加えた。

（写真＝ソ・ユリInstagram）

コメントとともに公開された写真は、16日に韓国JTBCで放送された時事番組『事件班長』（原題）の番組画面だ。番組によると、ソ・ユリは2020年からある男性に継続的なオンラインストーカー行為を受けてきたという。加害者は面識のない30代男性で、ソ・ユリに対する侮辱的な言葉だけでなく、両親や飼い猫に対する殺害予告まで行ったとされる。

（写真＝JTBC）

耐えかねたソ・ユリは昨年6月、同男性を告訴したが、その過程で予期せぬ事態が発生した。ソ・ユリが加害者の厳罰を求め、SNSを通じて嘆願書への署名を呼びかける過程で、加害者の名前が露呈してしまった。これに対し、加害者側は「事実の指摘による名誉毀損だ」としてソ・ユリを逆告訴。その結果、彼女は被害者でありながら、被疑者として検察の調査を受けることになった。

ソ・ユリは「判決が出たとしても、この不安が簡単に解消されるわけではないことは分かっています。それでも、一歩前進するきっかけになるのではないか」と述べ、法的な戦いを最後まで続ける意志を見せた。

なお、ソ・ユリは昨年11月からインターネット配信活動を休止しており、一連の事件は検察に送致され、捜査が進められている。

◇ソ・ユリ プロフィール

1985年2月8日生まれ。2008年、デウォン放送の声優としてデビュー。『鋼の錬金術師』のエンヴィー、『とある科学の超電磁砲』の春上衿衣、『ワンパンマン』Blu-ray韓国版の地獄のフブキ、『仮面ライダードライブ』の詩島霧子など、日本の人気作品の韓国語版吹き替えを多数担当。バラエティ番組にも多数出演する数少ない「顔を知られる声優」となり、タレントとしても活躍している。プライベートでは2019年8月、MBCドラマプロデューサー出身のチェ・ビョンギルと出会って4カ月で結婚。しかし2024年3月に離婚すると発表し、6月に離婚が成立した。