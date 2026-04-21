東映、ゲーム事業に本格参入「東映ゲームズ」設立 新規IP創出へ 4月24日にラインナップ発表
東映は21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したと発表した。創立75周年の節目にあわせた新たな挑戦で、映画やテレビ、アニメに続く“新たな柱”としてゲーム分野への本格参入を打ち出した。
【動画】東映映画でおなじみの「荒磯に波」ピクセルアニメーション版
同ブランドでは、まずPCゲーム領域からスタートし、世界最大級のPCゲームプラットフォームである「Steam」での展開を予定。その後はNintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定している。
特徴的なのは、既存IPの活用に頼らず、ゼロから新たなIPを創出する方針。国内外のクリエイターと連携し、グローバル市場を見据えた、オリジナルタイトルの開発を進める。初期ラインナップの詳細は4月24日に発表予定としている。
同社の吉村文雄社長は「ゲームは言語や国境を越えて広がるグローバルなエンターテインメント。東映が培ってきた“ものがたり”を世界へ届けるというビジョンの体現でもある」とコメント。映像制作で培ったノウハウをゲームに投入し、新たなエンターテインメント体験の創出を目指す考えを示した。
あわせて公式サイトや公式Xも開設。ブランドロゴは、1996年からドット絵ゲームなどで知られるゲームメーカーのカイロソフトが担当。あわせて、東映映画の代名詞ともいえるオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版もお披露目された。東映の伝統とカイロソフトの遊び心が融合した、唯一無二のものとなっている。
映画会社として長年コンテンツ制作をリードしてきた東映が、新たにゲーム分野でどのような作品を打ち出すのか。4月24日の初タイトル発表に注目が集まる。
■東映代表取締役社長・吉村文雄のコメント（全文）
東映株式会社は、この度新たにゲームブランド『東映ゲームズ』を立ち上げ、ゲーム事業という新たな領域へ挑戦する運びとなりました。当社では本事業を、これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ「新たな柱」として明確に位置付け、注力してまいる所存でございます。
ゲームは、言語や国境を越えて広がり続ける極めてグローバルなエンターテインメントです。当社グループの中長期ビジョン「TOEI NEW WAVE2033」では、東映が創り出す「ものがたり」を全世界に届けていくことを目標に掲げており、当社にとって、グローバル市場を主戦場とするゲーム事業への挑戦はビジョンの体現そのものであると考えております。
東映ゲームズが目指すのは、既存のIP活用のみに留まることのない、ゼロからの新しいIPの創出です。当社が映像制作を通じて培ってきた技術とノウハウを新たなゲーム事業へ注ぎ込み、東映ならではのエンターテインメント体験を世界中のプレイヤーへ届けてまいります。
東映の新たな挑戦に、どうぞご期待ください。
■カイロソフト 代表とじまり役・カイロくんのコメント
ロゴの制作という大役を拝命した日から眠れない日々が始まる夢を見ました。おふとんの中で荒波にもまれるゲーム業界にふさわしいロゴとは何か…すやすやぁ。すがすがしい春の陽気と共にあらたしい門出を祝うロゴが完成したのであった。やっぴー
【動画】東映映画でおなじみの「荒磯に波」ピクセルアニメーション版
同ブランドでは、まずPCゲーム領域からスタートし、世界最大級のPCゲームプラットフォームである「Steam」での展開を予定。その後はNintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定している。
同社の吉村文雄社長は「ゲームは言語や国境を越えて広がるグローバルなエンターテインメント。東映が培ってきた“ものがたり”を世界へ届けるというビジョンの体現でもある」とコメント。映像制作で培ったノウハウをゲームに投入し、新たなエンターテインメント体験の創出を目指す考えを示した。
あわせて公式サイトや公式Xも開設。ブランドロゴは、1996年からドット絵ゲームなどで知られるゲームメーカーのカイロソフトが担当。あわせて、東映映画の代名詞ともいえるオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版もお披露目された。東映の伝統とカイロソフトの遊び心が融合した、唯一無二のものとなっている。
映画会社として長年コンテンツ制作をリードしてきた東映が、新たにゲーム分野でどのような作品を打ち出すのか。4月24日の初タイトル発表に注目が集まる。
■東映代表取締役社長・吉村文雄のコメント（全文）
東映株式会社は、この度新たにゲームブランド『東映ゲームズ』を立ち上げ、ゲーム事業という新たな領域へ挑戦する運びとなりました。当社では本事業を、これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ「新たな柱」として明確に位置付け、注力してまいる所存でございます。
ゲームは、言語や国境を越えて広がり続ける極めてグローバルなエンターテインメントです。当社グループの中長期ビジョン「TOEI NEW WAVE2033」では、東映が創り出す「ものがたり」を全世界に届けていくことを目標に掲げており、当社にとって、グローバル市場を主戦場とするゲーム事業への挑戦はビジョンの体現そのものであると考えております。
東映ゲームズが目指すのは、既存のIP活用のみに留まることのない、ゼロからの新しいIPの創出です。当社が映像制作を通じて培ってきた技術とノウハウを新たなゲーム事業へ注ぎ込み、東映ならではのエンターテインメント体験を世界中のプレイヤーへ届けてまいります。
東映の新たな挑戦に、どうぞご期待ください。
■カイロソフト 代表とじまり役・カイロくんのコメント
ロゴの制作という大役を拝命した日から眠れない日々が始まる夢を見ました。おふとんの中で荒波にもまれるゲーム業界にふさわしいロゴとは何か…すやすやぁ。すがすがしい春の陽気と共にあらたしい門出を祝うロゴが完成したのであった。やっぴー