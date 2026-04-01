PayPayは15日、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーン「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2026年6月以降の計画を発表した。今回発表されたのは、岩手県遠野市や埼玉県川口市など4自治体。

各キャンペーンによるポイント還元は、PayPay残高・PayPayポイント・PayPayクレジット・PayPayデビットでの支払い分が対象。PayPay商品券の利用分は還元の対象外。進呈されるポイントはPayPayポイント。

岩手県遠野市で最大20％還元

遠野市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で支払うと、最大20％のポイントが付与される。期間は6月1日～7月31日。支払い1回あたりの付与上限は2000ポイント、1カ月あたりの付与上限は5000ポイント。

埼玉県川口市で最大25％還元

川口市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で支払うと、最大25％のポイントが付与される。期間は6月1日～30日。支払い1回あたりの付与上限は2000ポイント、期間あたりの付与上限は1万ポイント。

愛知県清須市で最大10％還元

清須市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で支払うと、最大10％のポイントが付与される。期間は6月1日～30日。支払い1回あたりの付与上限は1000ポイント、期間あたりの付与上限は5000ポイント。

鹿児島県さつま町で最大30％還元

さつま町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で支払うと、最大30％のポイントが付与される。期間は6月1日～30日。支払い1回あたりの付与上限は1000ポイント、期間あたりの付与上限は3000ポイント。

自治体 期間 還元率 付与上限 岩手県遠野市 6月1日～7月31日 20％ 1回：2000ポイント1カ月：5000ポイント 埼玉県川口市 6月1日～30日 25％ 1回：2000ポイント期間：1万ポイント 愛知県清須市 6月1日～30日 10％ 1回：1000ポイント期間：5000ポイント 鹿児島県さつま町 6月1日～30日 30％ 1回：1000ポイント期間：3000ポイント

なお、各自治体のキャンペーンは早期に終了することがある。対象店舗など、詳細は後日公開されるキャンペーンページでチェックできる。対象店舗の店頭には、キャンペーンを告知するポスターが掲出される予定。