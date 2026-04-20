「エレカシの宮本さん？」庄司智春、“承認欲求”イケメンスーツ姿を公開！ 「しぶいやん」「イケオジ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月17日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を披露しました。
【写真】庄司智春のイケメンなスーツ姿
ファンからは、「ステキです」「スーツ姿も素敵です」「かっこいいです！！！」「エレカシの宮本さん？」「かっちょいい」「承認しました」「実はイケメン！」「美貴ちゃんからの言葉さえあればいいのに…欲張り！笑笑」「しぶいやん」「イケオジ」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】庄司智春のイケメンなスーツ姿
「実はイケメン！」庄司さんは「承認欲求」とつづり、1枚の写真を投稿。車の運転席に座った自身のスーツ姿を披露しています。黒いスーツにネクタイを締めたイケメンなショットです。「ネクタイ珍しいからスーツ姿も良いねって言われたい これぞ承認欲求 笑えば良いのに普通を装って心では良いねとコメント欲しがってる これぞ承認欲求 自分の承認欲求をあえて開示して共感を誘う これぞ承認欲求」と、自虐を交えながら自身の承認欲求について楽しく共有しました。
娘のつけ爪ショットを披露自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している庄司さん。19日の投稿では「エルフの荒川ちゃんから娘さんにと貰ったギャルつけ爪」とつづり、娘がつけ爪を付けた姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)