タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。首の脊髄の手術からの復帰２週目にして、ＴＯＫＹＯ ＭＸ（東京メトロポリタンテレビジョン）の新入社員に直接、早期退職を勧める一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは即やめたことがありますか？」に絡め、「先ほど、ＭＸの新入社員の男の子と女の子があいさつに来てくださったじゃない。『すぐ辞めなさい』って言っておきました」とスタジオで見学中の新入社員２人を見ながら明かしたマツコ。

ＭＣの大島由香里アナウンサーが「理由は？ つらいとかですかね？」と聞くと、マツコは「フリーターやってる方がマシだから」と言い放った。「（入社から）２週間もいたら本人たちも気づいてるはずよ。『まずい』って」と続けたところで当の新入社員も苦笑い。

「想像したのと違ったって思ってるでしょ？」と聞くと、２人は「楽しい」と返答。この答えに「あっ、そう」とマツコ。

さらに昨年入社の３人が辞めていないことについて「３人とも？ ええ〜」と驚き。「３年目のヤツは辞めてるヤツいる？」と聞くと「１人辞めてます」との答えが。さらに「５年目は？ 辞めたか。うん」と変な納得の仕方をしていた。