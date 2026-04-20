【地震】愛知県内で震度2 三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生 津波警報等発表中
2026年04月20日午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。愛知県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度5強を観測したのは青森県です。 津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ７．５と推定されます。
愛知県【震度2】 愛西市 弥富市 飛島村 【震度1】 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋南区 一宮市 春日井市 愛知津島市 刈谷市 安城市 常滑市 稲沢市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 清須市 愛知みよし市 あま市 東郷町 大治町 蟹江町 東浦町 武豊町
岐阜県【震度1】 中津川市 岐阜市 羽島市 海津市 輪之内町 安八町 大野町
三重県【震度1】 桑名市 鈴鹿市 木曽岬町 三重朝日町 川越町
全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。【震度5強】 青森県：階上町 【震度5弱】 青森県：八戸市 七戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 岩手県：宮古市 普代村 盛岡市 二戸市 八幡平市 矢巾町 花巻市 宮城県：登米市 涌谷町【震度5強】 青森県：階上町 【震度5弱】 青森県：八戸市 七戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 岩手県：宮古市 普代村 盛岡市 二戸市 八幡平市 矢巾町 花巻市 宮城県：登米市 涌谷町【震度5強】 青森県：階上町 【震度5弱】 青森県：八戸市 七戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 岩手県：宮古市 普代村 盛岡市 二戸市 八幡平市 矢巾町 花巻市 宮城県：登米市 涌谷町
提供：ウェザーニューズ