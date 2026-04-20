川崎希、生後9ヶ月の第3子次女“顔出し”ショット披露「3人の中で1番大きめ」
タレント・実業家の川崎希（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。昨年6月に誕生したばかりの、“グーちゃん”こと生後9ヶ月の長女の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「3人の中で1番大きめ」生後9ヶ月次女の“顔出し”ショットを披露した川崎希
「グーちゃんの生後9ヶ月検診へ行ってきました 体重は10.5kgになって、3人の中で1番大きめかな 離乳食も3回になったよ」と成長を報告。赤と白の水玉模様のベビー服に身を包んだ、次女の愛らしい複数のカットを披露した。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にタレントのアレクサンダー（43）と結婚、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めている。17年8月に第1子・長男、20年10月に第2子・長女、25年6月に第3子・次女を出産した。
【写真】「3人の中で1番大きめ」生後9ヶ月次女の“顔出し”ショットを披露した川崎希
「グーちゃんの生後9ヶ月検診へ行ってきました 体重は10.5kgになって、3人の中で1番大きめかな 離乳食も3回になったよ」と成長を報告。赤と白の水玉模様のベビー服に身を包んだ、次女の愛らしい複数のカットを披露した。