Snow Man佐久間大介、寝落ち中に愛猫が“ある行動”「ちゃんと見ていてくれている」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。
【写真】「心を込めて“声帯を貸したい”」強い眼差しでこちらを見つめる佐久間大介
スタジオでは、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開する。佐久間は小学校の入学式の写真を紹介。「目立つことが嫌いだった」という恥ずかしがり屋の幼少期を振り返る。
また、保護猫を飼っており、よく一緒に寝ているという佐久間は、ついソファで寝落ちしていると猫が“ある行動”に出ると告白。「ちゃんと見ていてくれている」とほっこりする出来事を明かす。
同番組には、佐久間のほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの山口もえ、平子祐希（アルコ＆ピース）、みりちゃむが出演する。
【写真】「心を込めて“声帯を貸したい”」強い眼差しでこちらを見つめる佐久間大介
スタジオでは、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開する。佐久間は小学校の入学式の写真を紹介。「目立つことが嫌いだった」という恥ずかしがり屋の幼少期を振り返る。
また、保護猫を飼っており、よく一緒に寝ているという佐久間は、ついソファで寝落ちしていると猫が“ある行動”に出ると告白。「ちゃんと見ていてくれている」とほっこりする出来事を明かす。
同番組には、佐久間のほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの山口もえ、平子祐希（アルコ＆ピース）、みりちゃむが出演する。