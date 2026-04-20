鑑賞料金の改定内容

イオンエンターテイメントは、6月19日よりイオンシネマの鑑賞料金の一部を改定。一般鑑賞料金を従来の1,800円から2,000円へ値上げするほか、アップグレードシートなども値上げする。なお、学生料金や会員向けの一部サービスは料金を据え置く。

値上げするのは、55歳以上の来場者が対象の「ハッピー55」で、従来の1,200円から1,300円へ。夫婦のどちらかが50歳以上の場合が対象の「夫婦50割引」は、2人で2,400円から2人で2,600円へ値上げ。毎月1日の「ハッピーファースト」や毎週月曜日の「ハッピーマンデー」などの価格は据え置きとなる。

ワタシアタープラス会員は、一般鑑賞料金が従来の1,800円から1,900円に値上げとなるが、ハッピー55は据え置き。夫婦50割引についてはどちらか一方がワタシアタープラス会員の場合の料金が2,300円から2,400円に値上げするが、2人ともワタシアタープラス会員の場合は2,200円で据え置きとなる。

そのほか、ワンドリンク付きの各種シートの追加料金もそれぞれ値上げ。シアタス調布、シアタス心斎橋、岡山のハイグレードシートは据え置きとなっている。

ワンドリンク付き各種シート追加料金の改定内容