今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月20日（月）〜4月26日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、何事も真面目にコツコツやってみましょう。“やろう”と思ったまま先伸ばしにしていたことを実行すると◎ 自信をつけるために、小さな目標をつくり、達成していくのもアリ。恋愛面は好きな人にプレゼントするといいかも。ささいなものでも気持ちが伝わることが大事。それがきっかけで話がしやすくなりそう。
★ワンポイントアドバイス★
疲れが溜まってくると、イライラすることも増えてしまいそう。お気に入りのラジオや音楽を聴いて、心が広がる世界を楽しむのもいいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、何事も真面目にコツコツやってみましょう。“やろう”と思ったまま先伸ばしにしていたことを実行すると◎ 自信をつけるために、小さな目標をつくり、達成していくのもアリ。恋愛面は好きな人にプレゼントするといいかも。ささいなものでも気持ちが伝わることが大事。それがきっかけで話がしやすくなりそう。
疲れが溜まってくると、イライラすることも増えてしまいそう。お気に入りのラジオや音楽を聴いて、心が広がる世界を楽しむのもいいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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