◇Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域Ｌラウンド第１１節 札幌２−１松本（１８日・札幌厚別公園競技場）

松本戦は聖地厚別で、クラブ創設３０周年（１６日）を迎えた後の初戦という、注目される試合だった。その中で全員がしっかり戦って勝ち点３をつかんだ。選手の気迫が伝わってきたし、タフな相手をうまくいなしながら、チャンスも作れていた。

中でも家泉が挙げた先制点は「何とかしたい」という気持ちが入っていた。ＣＫが自分のところに来る前に相手ＤＦが触ってコースが変わっており、普通なら反応できないボール。それをしっかり決めたのは能力の高さの証明だ。

得点力だけでなく、彼はセンターバックとして相当な可能性を秘めている。もっと上に行くには、守備の際に自分の間合いでサッカーが出来るようになること。今は相手に合わせて不得意な体勢で１対１になる場面が多い。自分のタイミングで寄せてその間合いが分かるようになれば、もっと強度は上げられる。ミリ単位の作業にはなるがそこは練習から徹底して欲しい。

セットプレーからの２得点は良いことだが、流れの中でのゴールがないのは気になる。サイドの選手が人を追い越していく動きをしても、そこにボールを出せていない。前に行った選手を使ってダイレクトでクロスが上がれば中の選手も準備しやすいが、スピードが緩んだ状態からでは、効果的な攻めにならない。

ＦＷの得点がないのも同様の理由。２シャドーの追い越す動きがないから、１トップのバカヨコもバックパスが多くなってしまっている。横の幅は使えているが、縦の幅が使えていないのが今の課題。最前線にボールが入った時、１人が前に行ったらもう１人は必ず引くなど、深みの取れるサッカーができれば、スムーズな攻撃につながる。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）